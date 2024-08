Va’a : 230 rameurs du fenua aux championnats du monde de vitesse à Hawaii

Derniers entraînements avant le départ des athlètes pour le championnat du monde de va’a à Hawaii. Parmi les 230 compétiteurs polynésiens, certains participent pour la première fois.Ils n’oublient pas pour autant, l’importance du groupe dans ce type d’épreuve. « C’était très dur la sélection, parce qu’il y avait beaucoup d’adversaires. Mon objectif, c’est de ramener l’or sur Tahiti avec toute l’équipe » confie Cheyenne Avaemai, athlète en catégorie junior fille. « On est en forme. L’objectif, toujours le podium, si on peut chercher la première place, on ira » ajoute Roane Atu, capitaine d’équipe catégorie junior garçon.

D’autres, sont des habitués. Comme Karyl Maoni, déjà huit fois champion du monde de va’a : « Il y a toujours une pression. (…) Je me suis bien entraîné par rapport aux années où j’ai perdu, là, je me sens bien ».

Les juniors comme les seniors sont plutôt confiants, mais il leur reste quelques points à améliorer avant le début du championnat. Philippe Bernadino, président de la commission de sélection et entraîneur, les suit d’un regard attentif et donne les consignes : « C’est fini les entrainements physiques, là, c’est plus technique, tactique de course et cohésion, ramer ensemble. C’est plutôt ça les deux jours d’entraînement qui restent ».

– PUBLICITE –

Bien qu’ils voient la compétition d’un bon œil, les rameurs tahitiens redoutent tout de même quelques adversaires. « Il y a les Néo-Zélandaises qui sont très fortes sur les vitesses, et il ne faut pas oublier les Hawaiiennes qui sont chez elles, et les Françaises. On aura du boulot, va falloir aller chercher ces médailles » admet Vaimiti Maoni, athlète en catégorie senior dame et championne.

L’équipe polynésienne s’envolera ce samedi soir pour les championnats à Hawaii.

La compétition sera à suivre en exclusivité sur TNTV en direct TV et web.

Rodolphe Apuarii, président de la Fédération Tahitienne de Va’a (FTV), invité du journal :