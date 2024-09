Va’a : deux étapes pour la Super Aito Sprite Channel Race 2024 le 7 septembre

Rendre hommage aux champions qui ont marqué l’histoire du va’a, c’est le souhait du Te Aito Event qui organise la course. Pour cette 32ème édition du Super Aito, les organisateurs ont fait appel à deux champions de va’a, dont leurs noms ont été donnés aux étapes de la Super Aito Sprite Channel Race 2024 : une 1ère étape (un sprint) dénommée Carlos Perez, entre Pirae et Papeete, et une 2nde (un long line) intitulée Karyl Maoni, entre Pirae et Mahina.

3 millions de francs de prize money seront distribués lors de cette course V1 dédiée aux hommes. Juniors, Open, vétérans, champions des îles et de l’international : ce samedi, plus de 130 rameurs sont attendus au départ de la plage de Taaone.

PRATIQUE

Super Aito Sprite Channel Race 2024

Samedi 7 septembre 2024

Départ de Pirae, plage de Taaone

Parc Aorai Tinihau