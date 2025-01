Padel tennis : un joueur du top 100 mondial en démonstration au fenua

Les amateurs de padel tennis le savent, les meilleurs joueurs du monde parlent la langue de Cervantès. Dominateurs, les Espagnols ne sont toutefois pas avares en conseils pour développer la discipline ailleurs. L’AS Phénix est ainsi parvenue à faire venir José Solano, l’un des tout meilleurs joueurs mondiaux puisqu’il occupe actuellement la 62e place du classement mondial.

L’ancien champion du monde junior originaire d’Andalousie dispense, depuis mercredi, des stages aux pratiquants du club de Punaauia. Une façon d’élever le niveau d’un sport dont le nombre de joueurs explose au fenua, depuis la construction des deux premiers courts du club, fin 2022. « Le premier exercice, c’est plus la défense : le coup droit, puis le revers. Ensuite, les volées, avec la ‘bandeja’, les points, et puis un match avec moi, décrit le champion. J’entraîne depuis des d’années, tous les jours, 6h par jour » , prévient-il.

« Il faut monter le niveau. On a fait venir un espagnol il y a deux deux mois, un autre va prendre sa suite, et on a fait venir le champion » , sourit le président Alain Siu. En octobre dernier, Phénix a noué un partenariat avec le club de Malaga, géré par José Solano père, pour attirer des professeurs au fenua.

– PUBLICITE –

Ces derniers proposent des stages d’une semaine de coaching au plus haut niveau. De quoi former la future Léa Moerava Godallier, quadruple championne de France d’origine tahitienne.

Lire aussi – Padel Tennis : Léa Moerava Godallier conserve son titre de championne de France

José Solano disputera des matchs d’exhibitions samedi et dimanche face aux meilleurs joueurs locaux. L’occasion pour le public polynésien d’assister à des rencontres qui n’ont jamais été organisées au fenua.