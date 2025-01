Pirae inaugure son complexe de Padel Tennis

Pirae souhaite faire du padel un sport accessible à tous. « On veut que le site soit vivant, qu’il soit animé, qu’il y ait un engouement qui naisse, explique Kevin Kucsera, responsable Pirae Padel Pater, gestionnaire du site. On espère avoir quelques centaines d’adhérents rapidement, parce que c’est ce qu’on veut vraiment, que les gens soient contents d’être là et qu’ils s’amusent, qu’ils fassent du sport dans un bon esprit« .

Des sessions d’1h30 seront proposées. Une première sur le territoire. « On va s’aligner sur ce qui se fait dans le monde, à savoir des créneaux d’1h30. On estime que c’est le temps idéal pour pouvoir faire un bon échauffement, pour pouvoir faire une bonne hydratation, une bonne récupération en pause entre chaque jeu impair, de manière à ce qu’on s’amuse, mais tout en respectant son corps, donc ça, c’est important aussi ».

La commune souhaite par ailleurs faire découvrir la discipline aux habitants des quartiers prioritaires. Des sessions d’initiations spécifiques sont prévues, notamment dans le cadre de la mise en place du dispositif communal Pass’sport et plus largement d’une école de sport, première académie de padel pour jeunes. « Tous les ans il y a une session Pass’sport où nous donnons la chance à nos jeunes de découvrir des sports auxquels ils ne peuvent pas accéder eux-mêmes étant de petites conditions, détaille le maire Edouard Fritch. On leur fait faire du surf et le padel a été une des demandes de ces jeunes. (…) Aujourd’hui, on répond à cette demande et je suis très heureux de pouvoir offrir ici à Pirae, cette possibilité à tous nos jeunes puisque c’est une installation qui est ouverte à tout le monde ».

Crédit : Tahiti Nui Télévision

L’équipement sera ouvert au public dans les prochains jours sur la base d’un calendrier d’occupation, via une inscription sur place ou via une application en cours de développement.

Il aura fallu près de quatre mois et un investissement de près de 80 millions de Fcfp, réalisé sur fonds propres, pour que l’installation voie le jour.

Et la commune a encore d’autres projets. L’espace de 1.4 hectare « est appelé des vœux du conseil municipal à se moderniser dans les trois prochaines années », peut-on lire dans un communiqué de la ville. « Un projet de redynamisation des équipements existants sera l’objet de prochaines réflexions stratégiques portées par les élus afin de redynamiser la pratique de ces espaces comme lieu de rassemblement et de partage avec pour ambition de déployer des infrastructures modernes, adaptées, intergénérationnelles où les jeunes sont encadrés par des professionnels et où chacun pourrait trouver sa voie, dans le sport et bien d’autres disciplines ».