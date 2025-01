Cannabis thérapeutique : la variété « MM6 » suscite l’espoir de l’ILM

Soigneusement cultivés à l’intérieur de trois conteneurs de l’ILM, à Paea, les plants de MM6, variété d’origine américaine produisant du CBD, poussent à l’abri des regards. Prometteurs en rendements et en termes de profil de phytocannabinoïdes, ils sont élevés depuis deux ans dans un environnement maitrisé, sous une température constante et un faible taux d’humidité.

« Nous avons eu ces résultats en containers, c’est-à-dire en atmosphère contrôlée. Nous nous posons la question aujourd’hui, quel sera le comportement de ces cultivars en extérieur. Le climat des Marquises n’est pas le climat des Australes, donc il faudra en plus tenir compte des effets climatiques par rapport à nos archipels » , glisse Édouard Suhas, directeur du laboratoire de recherche de l’ILM.

Car la MM6 est difficile à cultiver. « Elle est prône à pas mal de nuisibles, à pas mal de carences nutritionnelles. Maintenant la grande question, c’est de savoir si elles vont pouvoir respecter la qualification de chanvre lorsqu’elles seront cultivées en plein air » . À savoir, garder un taux de THC inférieur à 0,3%.

En guise de plan B, pas question d’utiliser des variétés de cannabis déjà plantées en Polynésie. Arrivés dans les années 70, leur teneur en THC est trop élevée. « C’est ça qui était recherché à l’époque, poursuit Édouard Suhas. Nous, la problématique qui est posée aujourd’hui c’est de trouver un plant à CBD qui ne produise pas de THC » .

(Crédit Photo : TNTV)

L’expérimentation de la MM6 en milieu naturel pourrait être lancée début février sur les 5 archipels, si l’arrêté attendu dans ce sens est pris en conseil des ministres. Deux agriculteurs par archipel ont d’ores et déjà été sélectionnés par la DAG. « L’ILM commande les graines sur catalogue officiel pour que chacun plante. Nous, on les aide dans le protocole de culture et de récolte, explique la directrice de l’ILM Maire Sabre. Si tout se passe comme on l’a prévu, les premières récoltes auront peut-être lieu fin 2025, début 2026 » .

La MM6 et deux autres variétés feront parties de cette seconde phase d’expérimentation en condition réelle. Une nouvelle phase qui coûtera environ 25 millions de francs sur fonds propres à l’Institut.