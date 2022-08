Vodafone channel race : Shell va’a remporte la course en moins de 6 heures

Du soleil et peu de houle. C’est dans ces conditions que les 31 clubs engagés ont pris le départ de la 3e édition de la Vodafone channel race ce samedi à Taaone.

Pour la plupart des équipages, cette épreuve sert d’entrainement avant la mythique Hawaiki Nui va’a qui aura lieu au mois d’octobre prochain. La Vodafone channel race c’est 85 km de course de Pirae vers Mahina, puis direction Moorea à la pointe de Temae avec un retour par taapuna pour une arrivée à Taaone.

En comparaison, l’étape la plus longue de la Hawaiki Nui Va’a, celle qui relie Taha’a à Bora Bora, fait 58 km.

Shell Va’a, détenteur du titre, a rapidement pris la tête de la course, dès la passe de Muriavai. Après 3 heures de course, le va’a jaune était toujours devant, avec 500 mètres de distance sur les second, la team Hinaraurea. Manihi va’a se classait 3e.

Après 5 heures et 59 minutes d’efforts, Shell Va’a a franchi la ligne d’arrivée avec plus d’1 km d’avance sur les deuxièmes. À la deuxième place justement, l’équipage de Manihi va’a, fierté pour les Tuamotu. Troisièmes : Hinaraurea.

Quatrièmes : Enviropol. Les juniors de EDT va’a terminent 5e de la course. Un résultat historique.