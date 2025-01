Moetai Brotherson rencontre les étudiants du fenua à Paris

Le séjour de Moetai Brotherson à Paris a été l’occasion, pour lui, de rencontrer des étudiants du fenua séjournant dans l’Hexagone. Lui-même avait été adhérent de l’Association des Étudiants de Polynésie française (AEPF).

Parmi les sujets évoqués : les locaux de l’association. « Ils ont vendu le foyer qui était devenu impraticable pour les activités étudiantes. Ils ont aujourd’hui un capital et se pose la question de ce qu’ils vont faire avec. Vont-ils faire l’acquisition d’un nouveau foyer ? Si oui, sera-t-il toujours intramuros ou excentré ? C’est une décision qui leur appartient, mais je voulais en discuter avec eux », a indiqué Moetai Brotherson en marge de la rencontre.

Autre problématique rencontrée par l’AEPF de Paris, la diminution du nombre de ses adhérents, passés de plus d’une centaine à 60 actuellement.

« Par quoi cela s’explique ? Je pense qu’il y a une perte d’intérêt de la part des nouvelles générations. Cette année, on fait un gros travail pour essayer de récupérer cette partie manquante et de redonner de l’intérêt à l’AEPF au niveau des étudiants », a expliqué Teva Bouchet, le vice-président de l’association à Paris.

Les étudiants du fenua sont en outre de plus en plus nombreux à choisir de ne pas retourner en Polynésie à l’issue de leurs études. « Déjà à mon époque on en parlait », a souligné Moetai Brotherson, « ce recensement des besoins du Pays, c’est ce que l’on fait au travers des bourses majorées, sur les filières prioritaires, pour essayer de favoriser la formation de nos étudiants dans des filières dont le Pays a besoin ».

« Ensuite, il faut s’assurer au fur et à mesure de l’évolution du cursus de suivre ces étudiants et d’anticiper le retour au fenua », a ajouté le président du Pays.

Parmi les filières prioritaires : le tourisme, le secteur primaire, la transition énergétique, le numérique, l’audiovisuel ou encore la santé.