Un rassemblement œcuménique pour la Paix dans le monde

Le président Édouard Fritch et son gouvernement, a accueilli jeudi soir les confessions religieuses de la Polynésie française, invitées à se rassembler dans un moment de communion, pour prier pour les peuples d’Ukraine et de Russie. Plusieurs membres de la communauté ukrainienne vivant en Polynésie et russophone étaient présents pour ce moment de recueillement.

Dans son mot d’accueil, le président a souligné “la douleur d’un peuple, même situé à 20 000 Km de nos îles, nous touche. Nous sommes polynésiens, peuple du Pacifique, qui avons un ardent désir de Paix. Les larmes de douleur du peuple ukrainien nous transpercent le cœur. Voir les violences d’une guerre, voir des femmes, des enfants, des personnes âgées crier leurs souffrances à cause d’une guerre qui les dépasse, sont une injustice“, ajoutant “ce soir, unissons nos cœurs, unissons nos prières et nos grâces pour accompagner l’œuvre d’amour du Sauveur pour toute notre humanité”.

Les cinq principales confessions religieuses invitées se sont rassemblées dans la communion sous le grand chapiteau de la présidence, pour alterner prières et chants, mais également des messages de soutien et de réconfort pour le peuple ukrainien.

Se sont succédées tour à tour, l’Église Catholique avec Monseigneur Cottanceau, archevêque de Papeete ; la Communauté du Christ, avec le Premier Apôtre Mareva Arnaud Tchong ; l’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers jours, avec Elder Riemer ; l’Église Protestante Maohi, avec le pasteur Hinatea a Marotau ; l’Église Adventiste de Polynésie française, avec son président Roger Tetuanui. La soirée rythmée par Terii Rupea s’est achevée par une louange commune dite par toute l’assemblée réunie, et ponctuée d’un mot de remerciement du président du Pays.