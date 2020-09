Début des ateliers pilotes d’éducation à la non violence et à la paix

Ces ateliers d’éducation à la paix débuteront le 30 septembre et se dérouleront jusqu’au mois de décembre sur un total 42 heures. Ils seront animés par une entreprise locale de médiation et bénéficieront à deux groupes de quinze personnes.

Une rencontre préalable a été planifiée entre la DSFE, le ministère de Famille et le centre de médiation afin de préciser les critères d’évaluation qui seront utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs. Il s’agit d’une première étape de sensibilisation dont les résultats attendus sont une meilleure gestion des émotions et des conflits.

Les ateliers pilotes d’éducation à la non violence et à la paix seront proposés à des publics variés de façon à assurer une mixité sociale concourant à la cohésion sociale et à la prévention de la marginalisation. Ces outils et ces opportunités de transformation doivent atteindre tous les niveaux de la société pour parvenir à l’objectif d’une population sereine, bien physiquement et psychiquement.

Sur les trois premiers mois de l’année 2020, 690 personnes ont été victimes de violences non crapuleuses, 497 dans le cadre familial. Des situations de colère, de jalousie, d’incompréhension, d’intolérance sur fond d’excès d’alcool et de trafic de stupéfiants sont régulièrement observées. Il y a donc matière à travailler « l’humain » pour agir à la source de ces violences. Cela a mené le ministère de la Famille à concevoir une stratégie de prévention.

Depuis des décennies, des outils sont développés à travers le monde pour accompagner les personnes vers des relations pacifiées et constructives. Il s’agit de permettre à chacune et chacun d’y avoir accès et d’être mieux outillé pour prendre sa place et apporter sa contribution particulière à la vie de la société.

Les autres sujets du conseil des ministres :



