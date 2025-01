Connected By the Reef : les mystères de la ponte synchronisée de coraux Porites Rus

La première ponte synchronisée des coraux Porites Rus de l’année a attiré de nombreux curieux, ce samedi matin. Le phénomène a été observé tout autour de Tahiti, mais aussi dans les îles. L’association Tama No Te Tairoto en charge du projet Connected By the Reef, un projet de science participative, espère également récolter des données et des images prises ailleurs dans le monde pour compléter la documentation.