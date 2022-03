Un partenariat entre le lycée Parc de Lyon et le ministère de l’Éducation

Afin d’améliorer l’insertion des élèves et mieux les préparer au monde professionnel, tous les élèves de la 6e à la terminale bénéficient d’actions d’éducation à l’orientation, par le biais du Parcours Avenir. Les élèves peuvent ainsi acquérir les premières clés de compréhension du monde professionnel et économique pour élaborer des choix et construire leur(s) projet(s) d’orientation scolaire et professionnel. Le Parcours Avenir permet de développer des relations étroites avec les acteurs du monde économique et professionnel, en Polynésie Française, en métropole, et à l’international.

Dans cette dynamique, le ministère de l’Éducation de la Polynésie Française a signé une convention partenariale avec le lycée Parc de Lyon (année scolaire 2019/2020), classé parmi les trois meilleurs lycées publics nationaux proposant des classes préparatoires scientifiques, économiques et commerciales et littéraires.

Cependant, la Covid-19 n’a malheureusement pas permis de mettre en œuvre, l’année dernière, des actions d’information et d’accompagnement avec ce dernier.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Cette année, dans le cadre de l’orientation active et la saisie des vœux dans Parcoursup, le Département de l’Orientation et de l’Insertion (D.O.I) de la DGEE, a tenu à organiser une visioconférence avec le lycée du Parc de Lyon.

Une étudiante originaire de la Polynésie française, ayant poursuivi des études au lycée Parc de Lyon, a ainsi expliqué comment elle a élaboré son projet d’orientation, son choix pour la Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) et l’accompagnement dont elle a bénéficié.

De nombreux conseils ont été dispensés aux élèves, tant sur le choix des spécialités à poursuivre dans le secondaire pour pouvoir accéder aux différentes classes préparatoires que sur les compétences nécessaires à développer pour pouvoir les intégrer.

Bien que le rythme de travail soit soutenu tout au long de ces deux ans, les élèves bénéficient d’un accompagnement bienveillant et attentif, garantissant ainsi leur réussite au concours de l’école de leur choix.

La visioconférence d’information diffusée dans les lycées de Polynésie française était destinée essentiellement aux élèves de première et de terminale générale et avait pour but d’informer, d’accompagner et de rassurer les élèves.

Elle sera complétée par l’atelier CAP sur l’Hexagone, « première escale », le 19 avril prochain, à destination des parents et des élèves. Cet atelier est réalisé par le ministère de l’Éducation, la DGEE, et le centre d’orientation, des stages et de l’insertion professionnelle (COSIP).