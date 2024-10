Un nouveau partenariat entre Air Tahiti Nui et Air Rarotonga

Depuis 2022, les discussions étaient en cours, et c’est désormais acté : Air Tahiti Nui et Air Rarotonga ont annoncé leur nouveau partenariat en « codeshare », indiquent les sites AviationSource et TravelWeekly.

Concrètement, cela veut dire que les passagers peuvent réserver des voyages avec Air Tahiti Nui ou Air Rarotonga, en ayant le même billet. Les vols d’Air Tahiti Nui porteront le code « TN », tandis que ceux d’Air Rarotonga afficheront le code « GZ ». Un billet unique depuis l’enregistrement initial jusqu’à la récupération des bagages.

(Crédit photo : page Facebook @Air Rarotonga)

Les voyageurs internationaux bénéficieront de plusieurs avantages grâce à ce partenariat tels que des horaires de vol optimisés avec des temps de correspondance réduits, des options de voyage flexibles, une possibilité de gagner et d’utiliser des points de fidélité dans les réseaux des deux compagnies, un processus de réservation simplifié, ou encore un accès plus facile à d’autres îles via le fenua et les îles Cook.

« Nous sommes ravis de nous associer à Air Rarotonga pour enrichir davantage les expériences de voyage à travers le Pacifique », a déclaré Mathieu Bechonnet, directeur général d’Air Tahiti Nui. « En travaillant ensemble, nous veillons à ce que les visiteurs comme les résidents puissent explorer la beauté naturelle et les cultures vibrantes de Tahiti et des Îles Cook avec plus de facilité et de flexibilité ». « En unissant nos forces, nous créons de meilleures connexions entre nos nations insulaires et offrons à nos passagers plus d’options de voyage que jamais. Cette collaboration marque une étape importante dans l’aviation pacifique » a ajouté Ewan Smith, directeur général d’Air Rarotonga.