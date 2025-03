Le pays mise sur l’expertise d’un professionnel de l’aérien. Lionel Guérin, le P-dg d’Air Moana siègera au conseil d’administration d’ Air Tahiti nui. Philippe Marie, qui en était jusqu’alors le président, en sortira pour se concentrer sur son poste de directeur général.

L’ Ex-directeur général adjoint d’Air France, ancien président de Transavia et HOP dispose d’un CV qui remplit toutes les cases de l’aviation, un atout selon Moetai Brotherson.

« C’est un vrai professionnel du secteur de l’aérien. Il connaît aussi bien des compagnies qui ont utilisé des jets, des moyens courriers, des longs courriers, que des compagnies qui ont utilisé des ATR, ce qui fait qu’aujourd’hui, il est à la tête d’Air Moana. C’est quelqu’un qui est dans le secteur depuis 40 ans et on pense qu’il a quelque chose à apporter à la réflexion. »

– PUBLICITE –

La stratégie d’Air Tahiti nui ne peut se faire sans tenir en compte de sa prolongation sur la desserte domestique. Air Tahiti siège déjà au conseil d’administration d’ATN. Avec l’entrée du P-dg d’Air Moana, les deux compagnies domestiques pourront faire entendre leur voix dans les prises de décisions.

Car l’écosystème aérien est en pleine évolution. Le ciel se partage désormais entre Air Tahiti la compagnie historique dessert 48 îles, et Air Moana soutenu par le Pays pour financer 3 appareils, et bientôt Motu Link pour du transport de frêt.

« L’écosystème évolue et on pense qu’au-delà d’Air Moana, pour nous, c’est surtout l’expérience de Lionel Guérin qui est importante. On a effectivement le PCA d’Air Tahiti qui est membre du Conseil d’administration, qui représente Air Tahiti en banque actionnaire. Le fait qu’on ait aujourd’hui Lionel Guérin, ce n’est pas une volonté de mettre en opposition ces deux compagnies, pas du tout. Et je l’ai rappelé lors de la CCBF (Commission de contrôle budgétaire et financier, NDLR), en tout cas sous ma gouvernance et je pense que ça a été le cas sous toutes les gouvernances, à aucun moment le PCA d’Air Tahiti qui siège au Conseil d’administration n’a utilisé sa position pour obtenir des faveurs particulières de la part d’ATN. Il n’y a aucune raison qu’il n’en soit pas de même dans le futur.«

Le conseil d’administration tiare se réunira début avril. Hiro Arbelot est pressenti pour prendre le poste de Président. Les difficultés financières seront très probablement abordées autour de la table. Air Tahiti Nui ne compte que 4 appareils, face à des concurrents internationaux aux ailes plus larges. Le départ annoncé de Delta en juin donne cependant un nouveau souffle à la compagnie.