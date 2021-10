Un hôtel 4 étoiles en projet à Raiatea

C’est samedi à Raiatea que le nouveau projet hôtelier a été présenté.

Après avoir investi pendant 22 ans dans l’industrie de précision aéronautique, Nathalie et Didier Candalot ont choisi d’investir en Polynésie française. Gérants de la SARL Apatoa, ils ont présenté, samedi dernier, un projet hôtelier 4 étoiles sous l’enseigne commerciale Apatoa.

Le programme d’investissement consiste en la réalisation d’un hôtel de tourisme 4 étoiles disposant de 16 clés réparties en bungalows garden comfort (5), en bungalows beach luxe (10) et d’une villa panoramique exclusive.

Ce programme de construction prévoit par ailleurs la réalisation de plusieurs espaces communes tels que :

– 1 restaurant de 60 couverts ;

– 1 espace bar et terrasse ;

– 1 spa composé d’un espace soins du corps, soins beauté ainsi qu’une salle de fitness ;

– 1 espace culturel et événementiel avec notamment la présence d’un marae ;

– 1 piscine avec bassin ;

– 1 plage aménagée

Le futur hôtel doit permettre de proposer un produit axé sur le luxe et l’écologie et intégrera les 3 dimensions fondamentales du développement durable que sont l’économie, l’écologie et le social.

L’architecture s’inspirera de 2 coquillages très présents en Polynésie française que sont les « trocas » et les « 7 doigts ». Toujours dans un souci d’intégration du projet dans l’environnement, des espèces végétales mais également des espèces indigènes seront implantées afin notamment de créer des haies naturelles entre les unités d’hébergement et dans tout l’établissement.

Enfin, en matière d’emplois et durant la phase de construction, les travaux seront confiés à 3 entreprises locales tandis qu’en phase d’exploitation le futur hôtel permettra de créer 25 emplois qui seront recrutés principalement dans la commune de Tumaraa et des communes limitrophes.

L’ouverture de l’hôtel est prévue pour avril 2023.