Troisième jour de grève à ADT, reprise des vols réguliers sur Bora Bora

Cela fait désormais trois jours que plusieurs milliers de passagers de Air Tahiti et Air Moana sont pénalisés par le mouvement de grève à ADT, notamment en raison de l’absence de pompiers assurant les opérations de décollage et d’atterrissage sur les aérodromes de Raiatea, Rangiroa et Bora Bora. Touristes et résidents doivent s’armer de patience ou encore trouver d’autres moyens de transports pour se rendre sur ces trois îles.

Hier mardi, les négociations ont eu lieu entre la direction de la société ADT détenue à 49% par le Pays et l’intersyndicale (CSTP/FO, CSIP, O oe to oe rima et Otahi), mais elles n’ont pas abouti à un protocole d’accord : « On a eu une réunion constructive où on a pu aborder un certain nombre des points du préavis. On n’a pas abordé tous les points parce que la liste était importante et donc on doit se revoir tout prochainement. Je dois leur apporter un certain nombre de réponses, en particulier sur deux sujets structurants. (…) On travaille sur les points sur lesquels je me suis engagé à donner des réponses à l’intersyndicale » a déclaré ce mercredi matin Gwenvael Ronsin-Hardy, directeur d’ADT.

Les représentants syndicaux ont été reçus mardi soir par Moetai Brotherson pour négocier une sortie de crise : « des points du préavis concernaient les garanties en rapport à un maintien de l’emploi dans le cadre du futur appel d’offres et des acquis sociaux, et c’est ce point-là sur lequel le Pays travaille ».

Gwenvael Ronsin-Hardy, DG d’ADT. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les vols Air Tahiti vers Raiatea et Bora Bora ont cependant pu reprendre partiellement ce mercredi, ainsi que les vols Air Moana à destination des mêmes îles. Une reprise permise grâce à l’arrivée de pompiers dépêchés sur ces aérodromes afin d’assurer un service minimum, mais qui « ne pourront pas couvrir à deux toute la journée l’atterrissage à Raiatea, Bora Bora et Rangiroa » indique Cyril Le Gayic, secrétaire général adjoint de la CSIP, à nos confrères de Tahiti Infos. « On est en parfaite légitimité par rapport aux aspects de certification et réglementaires. (…) On est sur ce qu’on appelle un niveau de sécurité incendie de niveau 2 sur Bora Bora, c’est-à-dire un agent SSLIA avec un camion de pompier » affirme pourtant le directeur général d’ADT.

« C’est moi qui suis mandataire social de la société donc c’est à moi que ça appartient de mener ces négociations » Gwenvael Ronsin-Hardy, directeur général d’ADT

Les vols réguliers commerciaux ont pu reprendre normalement sur Bora Bora sur matin, « et pour Raiatea, c’est en cours ». « On a une volumétrie d’agents et on a redéployé des effectifs sur la plateforme de Bora Bora pour reprendre le plus vite possible. (…) J’ai des obligations de service public, de faire tourner les aérodromes et on est en haute saison touristique, donc je me dois aussi de continuer de desservir la qualité de service à mes clients, les compagnies aériennes et ses passagers. Bien entendu, ça ne remet pas du tout en cause les discussions qu’on a avec l’intersyndicale ».

Aucune date de reprise des négociations n’est pour le moment annoncée : « Je dois travailler sur un certain nombre de sujets pour donner des réponses, et forcément ça demande un peu de temps. (…) On n’a pas recalé encore la date, probablement demain. (…) Il faut savoir qu’on avait aussi d’autres sujets à gérer. Aujourd’hui, on doit traiter le versement de la paie, j’ai aussi des sujets opérationnels et le travail habituel de l’exploitation. (…) C’est moi qui suis mandataire social de la société donc c’est à moi que ça appartient de mener ces négociations ».