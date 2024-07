Grève à ADT : échec des négociations, l’intersyndicale reçue à la présidence dans la soirée

Il aura fallu attendre le 2e jour de grève à l’aéroport de Tahiti pour que la première rencontre entre l’intersyndicale et la direction d’ADT ait lieu, ce mardi après-midi. Trois points de revendication ont été discutés, dont la gestion des ressources humaines et la revalorisation des salaires. « On aimerait que l’instauration d’une ambiance de peur auprès du personnel se termine, lance la secrétaire générale d’Otahi Lucie Tiffenat. La direction est en capacité de pouvoir répondre très rapidement à cette problématique » .

Les grévistes souhaitent également des garanties sur le maintien des contrats de travail et des acquis pour le personnel des aérodromes des îles en vue d’un prochain appel d’offre sur la future délégation de service public, une garantie qu’ADT assure avoir obtenue du Pays. Un point sur lequel l’intersyndicale demeure insatisfaite. « Le Pays a donné une réponse qui ne nous paraît pas satisfaisante à 100%, puisque des garanties à une autre échéance peuvent être apportées, poursuit Lucie Tiffenat. Au bout de sept ans, si ce personnel doit intégrer la fonction publique, ils vont tout perdre. On aimerait des précisions à ce sujet » .

Précisions qui devront être apportées par le gouvernement dans la soirée, les représentants syndicaux ayant été invités par Moetai Brotherson à la présidence pour négocier une sortie de crise.

À noter que deux vols Air Tahiti ont été ajoutés, ce mardi, à destination de Huahine et Tikehau, pour assurer à certain des touristes une correspondance en bateau vers Rangiroa et Raiatea, dont les aéroports restent fermés, les voyageurs bloqués sur les deux îles ayant la possibilité d’effectuer de trajet inverse. La direction d’ADT se dit « à l’écoute d’Air Tahiti » pour reprogrammer un maximum de vol de Faa’a vers les Raromatai. Quant aux touristes bloqués sur Tahiti, la plupart ont été orientés vers Tahiti Tourisme.

« Si ça devait perdurer, on aura un petit peu plus de 1000 passagers concernés de nouveau, demain, indique le directeur d’ADT, Gwenvael Ronsin-Hardy. Sur ces 1000 passagers concernés, comptez près de 55% de visiteurs et 45% de résidents. Donc assez vite des volumes importants de passagers dont il faut s’occuper, qu’il faut loger sur Tahiti, qu’il faut loger dans les îles » .