La grève est finie à la Banque de Polynésie

Après cinq jours de mobilisation, la grève est levée au sein de la Banque de Polynésie. Un accord a été trouvé entre l’intersyndicale et la direction de l’établissement bancaire, hier soir. En particulier sur la rémunération et les conditions de travail. Dans un communiqué, l’intersyndicale déclare en effet avoir « obtenu des engagements qui permettent de préserver les droits des salariés et d’améliorer la reconnaissance de nos efforts », en ajoutant que « nous resterons particulièrement vigilants quant à leur application et au respect des accords conclus ». Selon les syndicats qui s’étaient mobilisés, « la question du pouvoir d’achat demeure un enjeu central pour les employés ».

Quid des emplois menacés par la réorganisation des filiales de la Société générale en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie ? « Nous réaffirmons notre préoccupation quant aux conséquences sociales qu’elles pourraient engendrer », indique l’intersyndicale qui précise : « nous veillerons à ce que chaque situation soit traitée avec équité et responsabilité ».

Pour rappel, les salariés de la BP étaient entrés en grève par refus, notamment, de « la restructuration imposée visant à transférer la majorité des directions fonctionnelles » de la Banque de Polynésie à la Société générale en Nouvelle-Calédonie. Un projet mettant en cause 17 postes au fenua et deux autres sur le Caillou. Depuis le début du mouvement social, les agences étaient restées fermées.