Grève ADT : le casse-tête pour les voyageurs

Des écrans qui n’affichent toujours pas de bonne nouvelle : à l’aéroport de Tahiti ce mardi, et comme hier, des touristes tout juste arrivés au fenua tentent désespérément de trouver une solution pour rejoindre Raiatea, Bora bora ou Rangiroa.

Certains ont choisi de payer de leur poche un avion privé. Pour d’autres, il faudra s’organiser rapidement pour poursuivre le voyage dans les iles. « Air Tahiti vient de nous proposer d’essayer de changer notre vol en passant par Huahine pour ensuite reprendre un ferry depuis Huahine pour aller sur Raiatea, raconte Xavier. De notre côté, on avait anticipé. On a réservé sur l’Apetahi express pour Raiatea, mais que demain. »

Tous ne pourront pas embarquer sur l’Apetahi express mercredi matin. Les 574 places à bord sont vendues. Et depuis lundi soir, la demande a explosé. Le navire n’a pas de place non plus pour le départ programmé jeudi, à Bora bora.

Tahiti tourisme et les compagnies domestiques se penchent sur des solutions pour acheminer les voyageurs grâce à des navettes maritimes. « On a trouvé des prestataires touristiques lagonaires qui n’avaient pas de réservation pour mettre à disposition leurs bateaux et faire des transferts de Huahine à Raiatea », annonce Vaima Deniel, directrice des opérations locales à Tahiti Tourisme

Cette option nécessite de reprogrammer les vols. Et à ce désagrément s’ajoutent d’autres frais pour les passagers. Impossible pour certains voyageurs. « Le bateau de Huahine à raiatea c’était seulement mercredi. Donc, ils allaient affréter un bateau privé et c’était 25 000 par personne et ce n’est pas possible« , confie Vanessa, mère de famille.

Le mouvement de grève se poursuit chez ADT. Crédit : Tahiti Nui Télévision

La commune de Rangiroa a mis à disposition son bateau communal pour faire la navette depuis Tikehau. Si le transport est un casse-tête, le logement en est un autre. Cette famille a trouvé une chambre disponible dans un hôtel situé en face de l’aéroport, mais pour une nuit seulement. « On est arrivés hier, sans bagages. C’était déjà un problème. Comme ce soir les vols sont aussi annulés, il n’y a pas de place. Il faut qu’on change d’hôtel. On a dû passer des coups de fil pour essayer de trouver une solution de rechange ».

Sur les 46 chambres que compte l’établissement, 10 étaient disponibles lundi soir. Le conseil des établissements hôteliers annonce avoir encore des disponibilités pour héberger les voyageurs dans les prochains jours.