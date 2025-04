L’ISPF lance une grande enquête sur le budget des familles polynésiennes

TNTV : Quelle est la portée de cette étude que l’ISPF s’apprête à lancer ?

Nadine Jourdan : « Elle va permettre d’analyser la consommation des ménages, donc les dépenses et d’étudier ce qu’on appelle couramment le coût de la vie, de pouvoir analyser quel est le panier de consommation des ménages en Polynésie aujourd’hui. Quelle est la part de l’alimentation, quelle est la part des transports ou de la téléphonie dans le budget, dans le caddie moyen des ménages ».

TNTV : Concrètement, qu’est-ce que cela permettra de déterminer ?

– PUBLICITE –

Nadine Jourdan : « Cela va nous permettre de voir comment la consommation a évolué depuis 10 ans. Est-ce que la part de la consommation alimentaire a progressé, par exemple ? On a vu les prix alimentaires augmenter fortement ».

TNTV : La crise du Covid est passée par-là. On imagine que vous vous attendez à des évolutions notables dans votre collecte d’informations.

Nadine Jourdan : « Il y a eu la crise Covid qui a sans doute modifié les comportements de consommation. Il y a eu les hausses de prix aussi après le Covid en 2022, notamment avec une hausse de plus de 8 % des prix. On s’attend à voir une évolution du panier moyen de consommation ».

TNTV : Les enquêteurs vont commencer leurs travaux dès lundi. À quoi doivent s’attendre les familles polynésiennes ?

Nadine Jourdan : « L’enquête couvre 19 îles (…), les 5 archipels. On couvre un grand nombre de communes. Vous allez voir sur le terrain les agents-enquêteurs de l’ISPF avec leurs tenues violettes (…) La première manifestation visible sera de voir nos agents sur le terrain. Et puis, les ménages qui font partie de l’échantillon, on va leur demander pendant deux semaines de relever tous les jours leurs dépenses. Tous les jours, les dépenses effectuées pour l’alimentaire ou pour d’autres produits. Et nous allons leur demander aussi de garder les tickets de caisse. Donc de demander le ticket à la caisse et de le garder. L’enquêteur prendra en photo le ticket de caisse et ce ticket sera automatiquement saisi, grâce à un algorithme d’intelligence artificielle. Nous allons ainsi constituer une base de données des produits, des quantités et des prix qui ont été consommés. Donc le ménage va pendant deux semaines relever tous ses achats ».

TNTV : Quel est le type de ménage ciblé ?

Nadine Jourdan : « On va couvrir tous les types de ménages. L’échantillon est construit pour représenter l’ensemble de la population de Polynésie. Donc tous les types de ménages, que ce soit des personnes seules ou des familles avec enfants ou des ménages avec plusieurs lignées dans le même logement. Des ménages qui habitent en ville, des ménages qui habitent dans les îles. On va couvrir l’ensemble de la typologie des ménages de Polynésie. L’échantillon est construit pour être représentatif de la population de Polynésie ».

TNTV : Le budget pour cette étude est de 460 millions de francs. Il est cofinancé par le Pays et l’État. C’est une opération d’envergure qui vous attend.

Nadine Jourdan : « C’est une très grande opération puisque l’enquête va durer un an sur le terrain. Parce que la consommation varie selon les saisons et le protocole international de ce type d’enquête conseille de collecter l’information pendant un an de façon à ne pas passer à côté de dépenses qui sont très saisonnières, en fait, très liées à la saison. Mais pour chaque ménage, la mobilisation ne durera qu’une quinzaine de jours, en fait ».

TNTV : Vous avez la coopération des familles…

Nadine Jourdan : « Nous comptons effectivement sur la bonne coopération de la population pour réserver un bon accueil aux enquêteurs et participer en répondant aux questions ».