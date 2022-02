Teheiura ambassadeur de l’application Captain fisher

Partager une journée de pêche avec un professionnel ou sortir pour une session de chasse sous-marine est souvent compliqué à organiser surtout lorsqu’on n’est pas du coin… Un schéma classique qu’a vécu de nombreuses fois Gilles Fonseca. Pour pallier cette problématique, il crée l’application Captain fisher… Et c’est Teheiura qu’il choisit comme ambassadeur pour faire la promotion de ce nouveau concept en Polynésie : “Grâce à l’application Captain fisher, on peut trouver une location de bateau depuis la Suisse ou depuis la France en Polynésie. Donc l’idée c’est ça. Et je suis là en tant qu’ambassadeur de cette application pour permettre à Gilles de rencontre le maximum de personnes, de propriétaires de bateaux en Polynésie.”

L’équipe enchaînera les visites auprès des pêcheurs en haute mer de Tahaa et de Raiatea, auprès des passionnés de chasse sous-marine, des professionnels du sport nautique comme le vaa, ou encore des professionnels des chantiers navals… “Captain fisher est une application gratuite. C’est un ‘blabla pêche’ ou un ‘blabla boat’. Ça met en relation les pêcheurs passionnés avec les gens qui ont un bateau et ceux qui n’ont pas de bateau. Ça permet de trouver des sorties dans le Pacifique. Il y a aussi les professionnels qui peuvent s’inscrire pour tout ce qui est charter de fishing ou charter tout simplement, location de bateau. Le but c’est d’apporter aussi une nouvelle clientèle à la Polynésie. Et après de faire des rencontres et découvrir aussi ces belles îles”, détaille le concepteur de l’application, Gilles Fonseca.

Crédit Tahiti Nui Télévision

Une application qui peut s’avérer être très utile pour coordonner des opérations de sauvetage en mer… “Le plus c’est qu’on peut parler de sécurité en mer dans le sens où, si on tombe en panne en pleine mer, grâce à l’application, on peut retrouver très rapidement le bateau, en un clic avec la géolocalisation” ajoute Teheiura.



Pour Dominique Goche, directeur du chantier navale RCS, “cette application semble être très intéressante par rapport notamment à la sécurité sur l’eau qui est mon domaine de prédilection et la possibilité depuis son smartphone de pouvoir déclencher un SOS avec une géolocalisation instantanée. C’est primordial dans le secours. À ce titre là c’est très intéressant. Et ensuite au titre de la visibilité, de la disponibilité de bateaux qui pourraient être loués ou qui pourraient participer à certains événements, je pense que ça peut être effectivement très intéressant.”

À ce jour, près de 300 pêcheurs utilisent cette application de par le monde, jusqu’à Moorea, Taha’a et bientôt Raiatea…