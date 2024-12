Chasse sous-marine : un stage à Moorea pour pêcher en toute sécurité

La chasse sous-marine met à rude épreuve les corps. Les techniques de respiration sont essentielles car lorsque les conditions météo sont bonnes, les pêcheurs peuvent passer entre 2 et 6 heures dans l’eau.

Ne maîtrisant pas forcément tous les gestes de sécurité, bien qu’ils pêchent régulièrement, des pêcheurs de Moorea ont participé à un stage apnée/pêche/sécruité à Moorea. Un stage qui a le mérite de rappeler les techniques de sauvetage. « La plupart du temps, j’y vais tout seul, c’est déconseillé. Il faut y aller en binôme. C’est une passion transmise par mon père » confie Steeve Puarai, pêcheur.

Christian Puarai, pêcheur également, participe au stage avec son fils. Il souhaite l’accompagner en toute sécurité dans son évolution sous l’eau. Aujourd’hui, il en profite pour réapprendre les techniques de bases avec des formateurs qualifiés. Une nécessité selon lui parce que le matériel comme les règles ont évolué et parfois, face au manque de poissons, les pêcheurs doivent aussi adapter leur technique de chasse : « À l’époque, on n’avait pas des formateurs. Cela me permettra de l’encadrer et d’aller à la pêche avec lui. Car on prone maintenant la chasse sous-marine en binôme ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce stage de 6 jours est encadré par une spécialiste de la discipline : Onyx Le Bihan, double championne d’Océanie et co-présidente de l’association To’a Hine Spearfishing, partage son expérience. Les stagiaires s’exercent à travers divers ateliers pratiques. Des mises en situation pour acquérir les bons réflexes en cas d’accident. Mais ce stage a aussi vocation à leur donner les bases de cette activité et les ressources complémentaires qui vont avec : « On donne des conseils sur le matériel, on revoit l’entretien, comment vivent les poissons pour être efficaces sous l’eau, et on leur apprend la réglementation, la notion de chasser selon les besoins… ».

En cas de syncope, les pêcheurs doivent agir rapidement pour sauver leur binôme. À la force des bras jusqu’à la plage, sur le dos ou à l’aide d’une planche, plusieurs techniques sont efficaces. L’entrainement permet de perfectionner les gestes. « Le but, c’est de faire comme si on était en situation réelle. On essaie de faire l’exercice à toutes les profondeurs » précise Mauiarii Taea, moniteur et éducateur d’activités subaquatiques.

Avant d’aller pêcher plus au large, les participants testent également leur aptitude sous l’eau pour bien se placer et viser correctement les poissons ciblés.

Le stage se terminera par un volet culinaire avec la transformation des produits de la pêche.