Cinq projets innovants intègrent la nouvelle promotion de Polynov

Cinq projets intègrent la nouvelle promotion de Polynov. Les porteurs de projet disposeront d’un service d’accompagnement intensif gratuit, sur une durée de deux ans. Objectif : accélérer le développement de leurs entreprises.

Parmi les projets retenus on retrouve des start ups déjà connues comme Wigo ou Ito Ito.

Le dispositif Polynov est porté par le consortium Nāhiti (Nouvelles ApprocHes pour l’Innovation et la Technologie dans les Îles de Polynésie française). Nāhiti est lauréat de l’appel à projets du Plan d’Innovation Outre-Mer (PIOM) inscrit dans le Plan France 2030. Au sein de ce consortium, on retrouve l’uPF, le Pays, le CNRS mais aussi la French tech Polynésie, l’IRD, la CCISM, l’ILM, la station Gump de l’université de Berkeley et le Cluster maritime de Polynésie. De quoi apporter une expertise poussée aux porteurs de projets locaux.