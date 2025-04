Jason Temaui Man marche pour les océans

Une paire de savate, un sac à dos, Jason Temaui Man marche vers Taravao. Le périple du militant écologiste a commencé lundi depuis Papeete. Ce mardi, il est parti de Hitia’a en direction de Papara par la Presqu’île. Sur son parcours, il espère susciter la curiosité. Car s’il marche, c’est pour sensibiliser le grand public au dérèglement climatique et aux enjeux océaniques.

« Ce n’est pas juste protéger notre océan autour de chez nous, vu qu’ils communiquent entre eux. Il faut aussi qu’on s’occupe beaucoup de ce qui se passe au niveau national et international. Je nous invite à vraiment nous tourner vers l’extérieur pour mettre la pression parce que notre océan, c’est nous et c’est se protéger nous-mêmes. Il faut apprendre que se protéger nous-mêmes, c’est faire ce plaidoyer national et international. Il faut que le peuple polynésien ait beaucoup plus cette posture de protection de notre maison », explique le militant qui entend marcher chaque jour de 5 à 19 heures.

Sur sa route, il souhaite donner la parole aux personnes qu’il rencontre. « Les gens aiment bien parler de ça. Notamment ce côté très nostalgique : ‘ Ah, quand j’étais petit, on voyait les poissons au bord de la route, ils étaient carrément plus gros, il y en avait carrément plus. Mon tonton qui est pêcheur, il n’allait pas très loin’. Ce genre de choses », dit-il.

Jason n’en est pas à la première action de ce type : « À l’époque, je faisais mes tours de l’île un peu en mode défi sportif. Je les faisais en 2 jours, 2 jours et demi. Là, l’idée, c’est vraiment de rencontrer les gens et d’être visible. Donc, je vais prendre un peu plus mon temps ».

Le militant marchera jusqu’au 8 juin, veille de la 3e conférence des Nations Unies sur l’océan qui se tiendra à Nice. « C’est l’un des rares endroits où tous les États sont réunis et c’est l’un des rares endroits où on peut parler à ce genre de nations et essayer de faire contrepoids. Donc, nous, Polynésiens, en tant que l’une des plus grandes nations de l’océan, on doit trouver un moyen de mettre pression », souligne-t-il.

Et Jason d’ajouter : « Je sais que dans la région du Pacifique, on est énormément à se soucier de tout ça. Donc là, c’est de mettre la pression ensemble. Et cet espace où on peut mettre cette pression, c’est notamment à l’UNOC. Il faut qu’on soit préparé et organisé. Et surtout, il faut qu’on montre l’exemple. »

Ce mercredi, Jason devrait se situer entre Papara et Papeete. Et il pourrait également marcher dans d’autres îles que Tahiti dans les semaines à venir.