IA de Meta : comment refuser l’utilisation de vos données

La maison mère des réseaux sociaux Facebook, Threads et Instagram a annoncé que tout le contenu public de ses plateformes, à l’exception de sa messagerie privée WhatsApp, allait désormais être utilisé pour entraîner ses modèles d’IA générative, à moins que les utilisateurs ne s’y opposent.

En clair, ceux qui n’effectueront pas cette démarche pourront voir leurs données publiques être utilisées par Meta pour nourrir ses IA dès le 27 mai, même s’ils auront toujours la possibilité de remplir le formulaire après cette date.

Cela concerne notamment les publications, les photos et leur légende, les commentaires publiés sous celle-ci, ainsi que les requêtes et questions envoyées sur Messenger à Meta AI, le robot conversationnel disponible depuis fin mars dans l’Union européenne.

Une notification doit informer d’ici là les utilisateurs européens de cette nouvelle politique et leur fournir un lien vers ce formulaire de refus.

« Si vous faites objection, nous enverrons un e-mail confirmant que nous n’utiliserons plus vos informations publiques sur les produits Meta ni vos interactions avec les fonctionnalités de l’IA de Meta à des fins de développement et d’amélioration des modèles d’IA générative destinés à l’IA de Meta », explique le géant de la tech sur les pages d’aide de Facebook et Instagram.

L’entreprise américaine précise en outre que cette opposition sera également appliquée à tous les comptes liés à celui utilisé pour envoyer le formulaire.

Toutefois, elle avertit qu’elle est susceptible de continuer à traiter des informations concernant les utilisateurs qui ont exprimé leur refus dans certaines situations, notamment lorsque leurs informations apparaissent dans une image partagée publiquement ou mentionnées par un autre utilisateur.

Ce changement ne devrait pas concerner les comptes des moins de 18 ans, ni les messages privés des utilisateurs adultes « avec leurs amis et leur famille », a assuré le géant des réseaux sociaux.

Les données issues de WhatsApp et les conversations avec Meta AI sur cette application ne sont pas concernées.

Pour refuser l’utilisation de vos données, rendez-vous sur Facebook, dans Paramètres puis Centre de confidentialité, et cliquez sur « vous opposer ».

Entrez enfin votre adresse et cliquez sur « envoyer ».