OneWeb : Onati espère proposer des offres dans le courant du premier trimestre 2025

Les internautes du fenua sont nombreux à réclamer une meilleure connexion internet, principalement dans certaines iles et zones isolées. Lors de son déplacement à Rapa à l’occasion d’un conseil des ministres délocalisé, le président du Pays Moetai Brotherson a expliqué que des discussions étaient toujours en cours avec Oneweb, mais aussi Starlink. « Starlink, je l’ai dit depuis le début, ce n’est pas la solution que l’on privilégie parce qu’ils ne font pas de B to B. Ils font du B to C. Ils sont en concurrence directe avec les opérateurs. Mais ça ne veut pas dire qu’Onati ne discute pas avec Starlink. On va comparer les deux solutions : Starlink et Oneweb ».

Des tests de matériel sont en cours « depuis quelques semaines, voire quelques mois », annonce le directeur technique d’Onati, Tehina Thuret. S’il reconnait que Starlink est « un excellent produit, révolutionnaire même », il explique que la société d’Elon Musk n’est pas intéressée par un partenariat de distribution et donc, « OneWeb est le partenaire qu’on privilégie », confirme-t-il.

Car Starlink pourrait mener Onati a sa perte : « À titre d’exemple, Starlink a été autorisé aux iles Cook et en moins de 6 moins, ils ont gagné la moitié du parc de clients de l’unique opérateur télécoms, Vodafone ». De nombreux Polynésiens possèdent déjà des antennes Starlink, bien que le fournisseur d’accès à Internet ne soit pas autorisé à proposer ses offres sur le territoire. Les autorisations d’importation du matériel Starlink ne sont d’ailleurs plus délivrées. Mais seule la société d’Elon Musk est en capacité de bloquer les abonnements frauduleux.

Une trentaine d’iles sont aujourd’hui connectées par satellite, via IntelSat, le partenaire actuel d’Onati. « On dénombre environ 1500 foyers disposant d’une ligne téléphonique et d’internet bas débit (maximum 1Mb/s). Ce sont ces populations à qui nous voulons offrir de meilleurs services, grâce aux nouvelles capacités Oneweb qui vont venir s’ajouter aux capacités existantes d’Intelsat encore actives jusqu’en fin 2026. »

Par ailleurs, dans ces iles, « les sites mobiles d’ancienne génération 2G seront remplacés par de nouveaux en 4G en 2025 et 2026 ».

Onati est actuellement en discussion avec Oneweb « pour la partie commerciale. On veut obtenir un meilleur prix qu’avec IntelSat. Ce qui se dessine ». Le but est « d’offrir un meilleur service haut débit pour les iles qui aujourd’hui en sont privées ». Onati espère ainsi pouvoir fournir du « 10Mb/s » aux habitants des iles. De premières offres devraient être proposées dans le courant du premier trimestre 2025.

Concernant les îles plus développées connectées en haut débit, le code des télécoms devrait évoluer en 2025, sur proposition de la DGEN, pour définir les zones denses/peu denses/blanches, les solutions télécoms pour les desservir, et les modes de financement, annonce Onati.