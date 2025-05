« Coco », le secrétaire particulier du haut-commissaire fait chevalier de l’Ordre national du Mérite

Surnommé « Coco », Roberto Teuira a été décoré de la prestigieuse distinction en reconnaissance de « sa carrière exemplaire, depuis 1978, au service de l’État en Polynésie française, mais aussi son engagement sans faille envers le fenua, sa culture et ses habitants », indique le haut-commissariat sur ses réseaux sociaux.

« Il préserve et transmet les richesses polynésiennes à ses collègues, aux jeunes et même au président de la République à qui il a appris quelques mots en langue tahitienne, en 2021. Généreux, il a pris sous son aile quatre enfants parmi les nombreux autres qu’il accompagne, dans les valeurs de solidarité et de partage », ajoutent les services du représentant de l’Etat.

Un grand nombre de convives étaient réunis au haut-commissariat pour la remise de la médaille. Parmi les invités : Anne Boquet qui fut haut-commissaire en Polynésie de 2005 à 2008.