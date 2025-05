Des nouveautés au programme du Heiva I Tahiti 2025

Un concours prestigieux. Un événement incontournable. Le Heiva i Tahiti 2025 s’annonce riche en spectacles. Sur scène, 23 groupes se produiront. 3000 artistes sont attendus. Et pour ouvrir les festivités : la traditionnelle marche sur le feu. Dix mètres de braises à parcourir. Un moment spirituel et symbolique, profondément ancré dans la culture polynésienne.

« Ils vont faire un vœu pour que les dieux puissent le réaliser leur vœu. Tous ceux qui sont malades, aussi bien au niveau de l’esprit que du corps, qui ont mal à un endroit, qu’ils fassent leur vœu, pour pouvoir traverser, C’est ça la profonde signification », explique Raymond Teriierooiterai Graffe, l’organisateur de la marche sur le feu.

Côté jury, les performances seront scrutées avec attention. L’un des enjeux cette année : redonner sa place au chant traditionnel, souvent éclipsé par la danse. Trois jurés ont été désignés pour cette discipline, avec des attentes importantes, comme le souligne l’un d’eux, Armandine Manarii.

« Il faut que le chant traditionnel retrouve ses lettres de noblesse. Je pense qu’on est dans une nouvelle ère (…) j’ai eu l’occasion de voir beaucoup de jeunes. J’espère vraiment que les chants traditionnels vont avoir autant d’importance que les danses », dit-elle.

Et une grande nouveauté cette année : le Heiva s’invite dans les maisons ! Un live-streaming payant sera proposé pour permettre au plus grand nombre de suivre les spectacles.

« Tous ceux qui ne pourront pas assister physiquement, pourront le faire de chez eux. Je pense à ceux qui sont dans les îles, à ceux qui sont à l’international. Ils pourront participer avec nous via ce live-streaming et assister au plus grand nombre à ces festivités », se félicite Vaitua Tokoragi, le directeur de la maison de la culture.

Cette nouvelle édition sera marquée par la valorisation des quatre disciplines phares du Heiva. De nouveaux prix sont annoncés et quelques surprises attendent le public. Rendez-vous en juillet sur la scène To’ata. Le live-streaming démarrera le 28 mai avec le Ta’upiti Ana’e, anciennement connu sous le nom de Heiva des écoles.