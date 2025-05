La magie des réseaux sociaux réunit Thomas et son lionceau Crayon

Un petit lion en peluche repose tristement en bord de route, ce jeudi matin, rue Cook. Notre journaliste Mike Leyral le ramasse et l’amène au travail. Même si les studios de La Mission sont très agréables, ce n’est pas un endroit pour un lionceau abandonné. Il poste donc une photo et quelques lignes sur le groupe Allô Qui Sait Quoi… aussitôt partagées par plusieurs dizaines d’internautes.

Et la magie d’Internet fonctionne : un message d’une maman qui reconnaît le doudou… et une heure plus tard, le petit Thomas qui court retrouver son lionceau, appelé Crayon. Une belle histoire qui réconcilie les journalistes avec les réseaux sociaux, au moins pour aujourd’hui !