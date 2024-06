Starlink : le flou des autorisations d’importation du matériel

Le Pays est clair : « aucune autorisation » n’a été délivrée à la société américaine pour fournir ses services d’internet par satellite au fenua.

Mais, ce n’est un secret pour personne, ils sont pourtant nombreux à posséder des antennes sur le territoire. Si certains les ont fait entrer illégalement, d’autres ont bénéficié d’une AAI, une autorisation administrative d’importation délivrée par l’antenne locale de l’agence nationale des fréquences (ANFR).

L’ANFR qui stipule pourtant sur son site internet que concernant ce type d’équipement, c’est vers le Pays et donc la DGEN qu’il faut se tourner. Et pour cause, c’est la loi…

Le Code des postes et télécommunications stipule par ailleurs que « l’opérateur public (Onati, NDLR) assure l’exécution du service public des télécommunications extérieures de la Polynésie française. Il est autorisé à confier l’exécution de tout ou partie de ce service public à des tiers »…

L’ANFR aurait récemment arrêté de délivrer des AAI pour le matériel Starlink. Du côté des détenteurs d’antennes, on se pose beaucoup de questions.

Un habitant d’un archipel éloigné que nous avons contacté par téléphone confie posséder du matériel Starlink depuis décembre 2023. « J’ai fait ma demande d’AAI. L’ANFR m’a produit une autorisation. J’ai pu importer en toute légalité le matériel puisque la douane me l’a autorisé », explique-t-il. Cette personne nous a envoyé pour preuve une copie de son AAI. Il s’étonne que l’ANFR refuse désormais d’en délivrer d’autres et que le Pays n’autorise pas l’utilisation du matériel. « Qu’on nous dise aujourd’hui que Starlink est interdit d’utilisation en Polynésie… On aurait peut-être dû nous le dire avant qu’on nous autorise à importer ».

L’île où cette personne réside est « raccordée ». « On peut avoir internet à 72k/s en down et 128 en up. C’est une connexion qui, en 2024, est obsolète. On ne peut plus rien faire avec une telle connexion. On ne peut pas faire de streaming, pas regarder de vidéo. Au niveau des mails, on est absolument restreints puisqu’on ne peut pas envoyer de mails avec une pièce jointe supérieure à 500 Ko. C’est-à-dire que ce n’est même pas une photo basse résolution ».

« nous sommes isolés administrativement parlant, le domaine du tourisme est isolé, la santé. » Un habitant des iles

Si ces personnes savent qu’elles risquent de se faire confisquer leurs antennes, elles évoquent un réel besoin d’être connecté, en particulier dans les iles. « La connectivité est un aspect important dans les iles. C’est d’autant plus important que nous sommes isolés administrativement parlant, le domaine du tourisme est isolé, la santé. Starlink va nous apporter une connectivité pour l’administration, la santé, ‘éducation, c’est très important, et aussi pour le tourisme. On parle de développement, de connecter les iliens qui sont loin, de faire de la télémédecine. On entend ça depuis des années et concrètement il n’y a rien du tout. »

Les iliens ne sont pas les seuls concernés. Un habitant de Tahiti admet lui aussi avoir investi dans une antenne, qu’il n’a pas encore réussi à faire venir sur le territoire. « Je suis malheureusement dans une zone non éligible à la fibre. Le programme Fiber to the home me passe bien loin, sans perspective. Ce dont j’ai besoin, c’est d’une solution à court terme. On infantilise les Tahitiens à ne pas les laisser choisir quel est le moyen le plus adapté », estime-t-il.

Contactée, et malgré plusieurs relances, la DGEN n’a pas répondu à nos demandes d’interview.

Conséquence du flou autour de Starlink, de nombreuses antennes sont aujourd’hui en vente au marché noir à Tahiti…

Pour améliorer la connectivité notamment dans les iles, le Pays envisageait de devenir client de OneWeb le concurrent européen de Starlink dont plusieurs antennes sont installées sur un site du Pays à Papenoo. Mais pour l’heure, rien de concret n’a encore été annoncé.

En revanche, un projet de loi pourrait bien faire évoluer la situation. Le Cesec a examiné début mai un texte portant modification du Code des postes et télécommunications. Une demande urgente du Pays qui serait en lien avec l’arrivée prochaine de Google. Le texte doit permettre à de nouveaux opérateurs extérieurs de se raccorder à la Polynésie. Le Cesec a fait plusieurs recommandations. Parmi elles, que « les infrastructures locales soient exploitées de manière plus efficiente, mais aussi d’autoriser « l’importation et l’utilisation de matériel de connexion satellitaire en faveur des archipels éloignés et des zones non connectées ».

En octobre 2023, le président du Pays Moetai Brotherson avait déclaré à l’assemblée vouloir faire de 2024 « l’année de la couverture intégrale en haut-débit de notre fenua. Ce qui aura un impact considérable à la fois en terme de télémedecine, téléenseignement et e-administration. Aujourd’hui, on est limités par les débits, limités dans des territoires très éloignés comme Rapa et, on l’a vu pendant le congrès des maires, même Teahupoo. Tout ça ne sera je pense qu’un souvenir l’année prochaine. » Il reste encore 6 mois au Pays pour faire de cette annonce une réalité.