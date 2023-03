Talents d’outre-mer, faites vous connaître

Le concours permet de distinguer les personnes originaires des Outre-mer français qui se sont distinguées “par un parcours d’exception, dans leur territoire, en Hexagone ou dans le monde, que ce parcours soit attesté par un cursus académique, ou qu’il soit reconnu dans l’exercice d’une activité intellectuelle, artistique ou manuelle”. Objectif : leur donner une visibilité, donner une image positive des outre-mer.

Le concours est ouvert à tout ressortissant français originaire directement ou par filiation de l’un des outre-mer français. Toutes les disciplines académiques et artistiques sont acceptées. Sont exclues : “les activités politiques, religieuses ou syndicales, non plus que le show business et le sport de haut niveau”.

Deux catégories sont ouvertes :