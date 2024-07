ADT : pas d’accord, la grève se poursuit et pourrait s’étendre à d’autres sociétés

Quatrième jour de grève chez ADT. Le mouvement débuté lundi se poursuit. Une nouvelle rencontre a eu lieu ce jeudi entre la direction et les syndicats. A la sortie de cette réunion, les syndicats ont semblé loin d’être satisfaits. « Nous avons à faire un directeur qui ne veut pas entendre, a estimé Cyril Le Gayic de la CSIP. Il nous propose de faire une refonte des problèmes qu’il y a en provenance de la gouvernance de la RH, alors que ces problèmes datent de plus de 13 ans, et la seule question que nous avons posée, si on doit faire cette refonte, avec quel pilote ? Si c’est avec la même pilote, la même conductrice, ça ne sert à rien, on va au chaos. Après, on a abordé les problèmes de souffrance, les conditions de travail, tout ça. Il est prêt à répondre à tout ça, mais il faut lui laisser le temps d’ici la fin de l’année sur 6 mois, alors que le personnel attend plus de 13 ans. C’était un dialogue de sourd, donc on a préféré sortir au lieu de continuer et s’énerver pour rien. »

Dans son préavis, l’intersyndicale composée de la CSIP, CSTP FO, O Oe To oe Rima et Otahi dénonçait notamment l’instauration « d’un climat de peur, de défiance et d’instabilité propices à l’émergence imminente de maladies psycho-sociales ».

La grève pourrait s’étendre à d’autres entreprises a prévenu le syndicaliste. Pour rappel, mercredi, deux préavis de grève ont été déposés dans le domaine de la sûreté aéroportuaire.

Ce jeudi, la reprise du trafic aérien inter-iles s’est poursuivie. Air Moana et Air Tahiti volent de nouveau vers Raiatea, Bora Bora et Rangiroa avec quelques modifications d’horaires. Les voyageurs sont invités à se tenir informés sur les sites internet des compagnies aériennes.