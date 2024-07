Assemblée nationale : quelles commissions pour les 27 députés des Outre-mer ?

Commission des Affaires culturelles, de l’Éducation et des Sports :

Présidée par la députée socialiste Fatiha Keloua Hachi, trois députés ultramarins ont rejoint cette commission : Frantz Gumbs, député Les Démocrates de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Frédéric Maillot, député GDR de La Réunion, et Nicole Sanquer, députée Liot de Polynésie française. D’abord attirée par la commission des affaires sociales, cette dernière a dû se « désister », à la demande des autres parlementaires de son groupe. Frantz Gumbs, de son côté, fréquentait déjà cette commission lors de la précédente mandature. De même pour Frédéric Maillot qui, lors de la précédente mandature, avait fait adopter une loi pour l’apprentissage des langues ultramarines dans les écoles. On trouve aussi dans cette commission Steevy Gustave, député EELV de l’Essonne originaire des Antilles.

Commission des Affaires économiques :

Présidée par le député Antoine Armand (Ensemble pour la République), on retrouve dans cette commission le député Liot de Guadeloupe Max Mathiasin, le député socialiste de La Réunion Philippe Naillet et le député RN de La Réunion Joseph Rivière. Max Mathiasin et Philippe Naillet siégeaient déjà dans cette commission.

Commission des Affaires étrangères :

Présidée par Jean-Noël Barrot, ex-ministre délégué chargé de l’Europe, cette commission a été rejointe par la députée Liot de Mayotte Estelle Youssouffa, le député LFI de La Réunion Perceval Gaillard et le député GDR de Guyane Davy Rimane. Si Estelle Youssouffa était déjà membre de cette commission lors de la précédente mandature, Davy Rimane siégeait, lui, à la commission des Lois et Perceval Gaillard, aux Affaires économiques. La députée de Mayotte est en outre une des quatre secrétaires de la commission, avec la députée Les Démocrates du Val-de-Marne, Maud Petit, originaire de Martinique.

Commission des Affaires sociales et de la Santé :

Commission très demandée des parlementaires ultramarins, elle est présidée pour cette mandature par Philippe Christophe (Horizons). On y retrouve la députée RN de Mayotte, Anchya Bamana, la députée socialiste de Martinique, Béatrice Bellay, le député socialiste de Guadeloupe, Élie Califer, la députée GDR de La Réunion, Karine Lebon, le député LFI de Martinique, Jean-Philippe Nilor, et le député LFI de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon. « Les questions liées à l’hôpital, la santé, me préoccupent particulièrement » expliquait Jean-Philippe Nilor lors de son retour à l’Assemblée nationale.

Commission de la Défense nationale et des Forces armées :

Deux députés des Outre-mer ont rejoint cette commission : la députée de Polynésie française Mereana Reid Arbelot (GDR), élue dans la nuit de vendredi à samedi au Bureau de l’Assemblée nationale, et le député de Wallis-et-Futuna, Mikaele Seo (Ensemble pour la République). « Cette commission est compétente en matière de dissuasion nucléaire » expliquait la députée de Polynésie qui avait obtenu, lors de la précédente mandature, la création d’une commission sur les conséquences des essais nucléaires. Arrivée à l’Assemblée nationale en 2023, la députée avait d’abord rejoint la commission des Affaires étrangères, puis celle des affaires culturelles et de l’éducation, avant de revenir aux affaires étrangères. De son côté, Mikaele Seo faisait déjà partie de cette circonscription, présidée depuis samedi par Jean-Michel Jacques (Ensemble pour la République).

Commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire :

Commission présidée par la députée Ensemble pour la République Sandrine Le Feur, on y retrouve le député GDR de Martinique, Marcelin Nadeau -également secrétaire de la commission-, le député GDR de Guyane, Jean-Victor Castor, le député Liot de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Lenormand, et le député Liot de Guadeloupe, Olivier Serva. « Sur le foncier en Guadeloupe, on est embêté trop souvent par des positions étatiques qui nous étouffent » expliquait ce dernier lors de sa rentrée parlementaire, déplorant par exemple l’impossibilité de faire un enrochement à Marie-Galante « parce que la DEAL nous embête ». « Sur le front de l’écologie, il y a bien évidemment les questions liées au chlordécone et aux sargasses » ajoutait de son côté Marcelin Nadeau, qui visait déjà cette commission après avoir été réélu.

Commission des Finances :

Influente commission de l’Assemblée nationale, notamment sur les projets de loi de Finances et budgétaires de l’État, on retrouve dans celle-ci le député socialiste de Guadeloupe, Christian Baptiste, le député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf, ainsi que l’autre député de Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Tjibaou (GDR). « Une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie au moment où notre territoire traverse des difficultés importantes à cause des destructions causées par les émeutiers de la CCAT » a estimé le député loyaliste Nicolas Metzdorf qui siégeait, lors de la précédente mandature, aux Affaires étrangères. La commission des Finances est présidée par le député LFI Éric Coquerel.

Commission des Lois :

Dernière commission permanente, et non des moindres, la commission des Lois est présidée par le député Ensemble pour la République, Florent Boudié. On y retrouve le député de Polynésie Moerani Frébault (Ensemble pour la République), la députée de La Réunion Émeline K/Bidi (GDR), le député de Martinique Jiovanny William (Socialistes et apparentés). Intéressé par cette commission dès sa rentrée parlementaire, Moerani Frébault, originaire des îles Marquises, expliquait vouloir travailler à l’évolution statutaire des communes du territoire.