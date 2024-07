À l’Assemblée nationale, Nicole Sanquer intègre la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation

Nicole Sanquer a fait sa rentrée dans une Assemblée nationale à la configuration inédite, dont les postes clés ont été décidés jeudi, avec l’élection de Yael Braun-Pivet au perchoir, et celle des présidents de commission ce vendredi. Un fonctionnement qu’elle connaît déjà, la députée de la deuxième circonscription de la Polynésie ayant déjà été élue à Paris entre 2017 et 2022.

Dans la continuité de son dernier mandat, et comme elle l’avait annoncé sur notre antenne après son élection, c’est avec le groupe LIOT, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires que l’élue polynésienne s’est inscrite, avec 20 de ses collègues. « On a cette liberté d’échange. Ce qu’il y a aussi d’intéressant dans ce groupe, c’est que nous sommes cinq outre-mer avec Mayotte, la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous avons désigné le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Lenormand, comme président du groupe » .

Concernant les huit commissions permanentes, où sont étudiés les textes de loi avant d’être soumis au vote du Parlement, Nicole Sanquer souhaitait intégrer les affaires sociales et la santé. Mais son groupe en a décidé autrement. « Au vu des demandes des députés de mon groupe, je me suis désistée pour finalement opter pour la commission des affaires culturelles, de l’éducation et des sports. Concernant les dossiers que je souhaite défendre au niveau de notre territoire sur les prochaines conventions santé ou solidarité, je m’adresserai directement aux différents ministères concernés, avec évidemment l’appui des ministères locaux » , indique-t-elle.

Également élue à Tarahoi, la députée Nicole Sanquer devra trouver un équilibre entre la vie au fenua et celle de l’hexagone. Pour le moment, sans gouvernement, ni réels interlocuteurs, difficile de graver un calendrier dans le marbre.