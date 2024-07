Mereana Reid Arbelot élue secrétaire du bureau de l’Assemblée nationale

Les trois nouveaux députés polynésiens ont fait leur rentrée au Palais Bourbon. Une rentrée marquée par la réélection de Yaël Braun-Pivet (Renaissance) au perchoir et l’élection des 12 secrétaires du bureau de l’Assemblée nationale.

Ce bureau, composé de 22 membres dont la présidente de l’Assemblée nationale, les 6 vice-présidents, les 3 questeurs et 12 secrétaires, exerce une compétence générale sur l’organisation et le fonctionnement interne de l’institution. C’est la plus haute autorité collégiale de l’Assemblée.

« Ce matin, 20 juillet 2024, 4h : le 3e et dernier tour pour le scrutin de vote des 4 derniers secrétaires sur 12 qui composent le Bureau de notre belle institution, l’Assemblée nationale. J’ai obtenu le plus grand nombre de voix de ce 3e tour », a annoncé la députée indépendantiste.

Par ailleurs, si Nicole Sanquer a choisi de siéger au sein du groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), Mereana a quant à elle retrouvé le groupe GDR (Gauche démocrate et Républicaine).

Mereana Reid Arbelot est membre de la Commission de la défense nationale et des forces armées, « compétente en matière de dissuasion nucléaire », a-t-elle rappelé sur les réseaux sociaux.