1,19 milliard de Fcfp pour l’extension du service d’assainissement de Papeete vers Pirae et Arue

Ce projet, initié par le regroupement des communes de Arue, Papeete et Pirae en une communauté de communes en janvier 2024, vise à mutualiser et améliorer les services d’assainissement, tout en réduisant la pollution des sols et du lagon.

Cofinancé par l’AFD, par l’État et le Pays via le Contrat de Développement et de Transformation et l’Office Français de la Biodiversité, le projet correspond à la première phase d’investissements du schéma directeur d’assainissement des communes de Pirae et Arue, qui a été réalisé en 2019.

Il comprend l’installation d’un collecteur d’eaux usées de 11 km longeant le littoral, raccordant près de 80 usagers non domestiques à la station de traitement de Papeava.

Les travaux débuteront en 2025, après une enquête publique qui se tient jusqu’au 27 août 2024.

Le Président de Teporionu’u a salué cette initiative comme un pas déterminant vers un développement durable, tandis que la Directrice de l’AFD, Mounia Ait Ofkir, a souligné l’importance de l’intercommunalité pour améliorer les services publics et protéger l’environnement.

La deuxième phase du projet prévoit d’inclure d’autres zones pour répondre à l’augmentation de la production d’eaux usées due à la densification urbaine d’ici 2040.