La SewerBall pour régler plus vite les anomalies dans les réseaux d’eau

Une première au fenua : la SewerBall est une petite boule qui permet de détecter les anomalies dans les réseaux d’assainissement. « Pour la mettre en œuvre, on se déplace sur un regard d’accès au réseau d’assainissement qu’on va introduire en utilisant une canne avec un grappin pour aller déposer la balle au fond du réseau, la relâcher, et ensuite aller la récupérer sur un regard à l’aval où on a installé préalablement un système qui va bloquer la balle à son arrivée. Et qu’on va ensuite pouvoir extraire du réseau. Une fois la balle extraite, cette balle est une technologie connectée à Internet, donc c’est un objet connecté. Dès qu’elle reconnaît un réseau d’assainissement, dès qu’elle reconnaît un réseau Internet ou un Wi-Fi, elle va synchroniser les données avec le Cloud et on va pouvoir y accéder de n’importe quelle tablette, ordinateur pour pouvoir ensuite traiter les données et éditer un rapport » explique Thibaud Maruejouls, responsable de projet Recherche et innovation au Groupe Suez.

« C’est clairement un gain de temps pour les opérateurs. Aujourd’hui, on va réaliser peut-être 300 à 500 mètres d’inspection de canalisation avec les outils classiques, une caméra qu’on met dans les réseaux. Là, avec ce type de solution, on peut faire 2 km en quelques heures. Donc c’est beaucoup plus pratique, beaucoup plus opérationnel pour nos agents. On va former 6 agents qui seront pleinement opérationnels en Polynésie » ajoute Mathieu Desetres, Directeur Général de la Polynésienne des Eaux.

Et cette solution innovante ne permet pas qu’un gain de temps : à terme, elle devrait préserver l’environnement et les équipements : « Bien souvent, on a des difficultés à diagnostiquer, à savoir quel type de problème on a, et de trouver où se situe le problème. On va des fois creuser à un endroit où on ne le trouve pas, alors on va creuser plus loin, ainsi de suite. Grâce à cette nouvelle technologie, non seulement on va gagner du temps sur l’intervention, mais en plus, ça va nous permettre de gagner du temps sur tous les travaux qu’on va devoir faire. Et bien évidemment, ça va être un gain d’argent » indique Nicolas Bertholon, président de la SEM Vaitama.

Après Punaauia, Bora Bora devrait mettre en application cette solution innovante.