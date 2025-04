220 kilos de déchets ramassés à Faratea

Retour à Faratea pour Mama Natura, deux mois après un nettoyage intense de la zone. Soutenue par une soixantaine de bénévoles, dont des membres de l’église de Jésus Christ des Saints des derniers jours, l’association ne peut que constater l’ampleur de la tâche. Partout autour de ces volontaires : des canettes, des bouteilles d’alcool, des barquettes en plastiques laissées impunément à même le sol ou dans des plots en béton par les habitués des lieux.

Cette action vient s’ajouter à toutes les autres opérations de nettoyage menées par l’association, qui n’oeuvre évidemment pas que dans le quartier de Faratea. Mama natura effectue en moyenne 45 actions de nettoyage similaire chaque année, en plus de la sensibilisation dans les écoles. « En Polynésie française, on vit des éléments de la mer, de la pêche. Chaque fois qu’on mange du poisson, on mange du plastique avec, rappelle la présidente de l’association Adeline Yvon. On aimerait que la tendance change » .

Depuis janvier, 6 tonnes de déchets ont déjà été récoltés et pas moins de 5500 bouteilles plastique.

400 bouteilles en plastique ont été ramassées ce samedi à Faratea (Crédit Photo : T. Chabrol / TNTV)

Le travail permet aussi de récolter tous les micro plastiques, en plus des 400 bouteilles récupérées ce matin. En une heure, le volume de la collecte a augmenté à vue d’œil, avec 220 kilos au total.

Triés par catégorie, les détritus seront ensuite ramassés par la commune.