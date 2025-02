Piquée par des méduses, « j’ai ressenti pas mal de douleur et j’ai eu des spasmes »

C’est un entraînement qui ne s’est pas très bien terminé. Lundi matin, lors d’une séance de natation, Puatea Ellis, sauveteuse en mer, a soudainement ressenti une violente douleur dans le bras, puis à la hanche.

Elle venait de faire les frais d’une méduse le long du banc de sable, face à la mairie de Punaauia. La jeune femme a rapidement ressenti les effets indésirables de la piqure. Et son retour vers le rivage s’est avéré difficile.

« J’ai ressenti pas mal de douleur au niveau du thorax et des jambes. J’ai aussi eu des spasmes qui m’ont fait très mal dans la voiture quand je suis rentrée. C’est comme si on me piquait le corps un peu partout avec des aiguilles. J’ai tout de suite appelé le SMUR pour avoir un avis médical. Ils m’ont dit de consulter un médecin », témoigne-t-elle.

3 jours après sa mésaventure, Puatea a retrouvé la forme. Mais elle est encore sous traitement pour soulager les derniers effets indésirables.

Tereva, un autre nageur, a, lui aussi, été piqué lundi. Il faisait partie du groupe à l’entraînement. Sur son dos, la réaction cutanée est encore visible sur près de 20 centimètres. Le sportif n’a pas ressenti les mêmes symptômes que Puatea, mais a été victime d’un coup de fatigue, quelques heures après.

« J’ai juste eu une petite piqure au dos et j’ai eu des démangeaisons. Je fais également de la force athlétique. Je me suis entraîné dans l’après-midi et j’ai eu un coup de mou, d’un coup », dit-il.

Les piqures de méduses peuvent provoquer des réactions importantes rappelle le docteur Didier Bondoux. Même effleurées, leurs tentacules peuvent provoquer l’effet d’une myriade d’aiguilles se plantant dans le corps.

Si les symptômes sont très douloureux, il vaut mieux consulter. Certains gestes peuvent cependant atténuer les effets secondaires.

« Le réflexe à avoir, c’est de ne pas se rincer à l’eau douce. On peut se laver avec de l’eau de mer. Et à la maison, on peut enlever ce que l’on peut avec une pince à épiler, les petites bulles que l’on peut voir et qu’il ne faut pas éclater, car cela rend le côté allergique encore plus intense. Une crème à base de cortisone apaise aussi bien les choses », conseille le médecin.

En période de saison chaude, il n’est pas rare de voir différentes espèces de méduses dans nos eaux ou sur les rivages. Il est donc judicieux d’éviter de s’en approcher.