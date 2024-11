L’AFD lance la seconde édition du Prix « Jeunes chercheurs Outre-mer » 2025

Le prix AFD (Agence française de développement) « Jeunes chercheurs Outre-mer » revient pour une seconde édition. Trois ans après la première, qui avait vu Léopold Temoana Biardeau remporter le 3e prix, le concours est toujours articlué autour du format vidéo.

« L’objectif est de permettre à des chercheurs titulaire d’une thèse soutenue au cours des trois dernières années de faire connaître leur sujet de recherche dans un langage accessible à tous et en un temps limité (3 minutes), en réalisant une présentation courte et convaincante de leur sujet de recherche dans une vidéo face caméra » , précise l’AFD dans un communiqué.

Le prix est organisé en partenariat avec les universités membres de la fédération Théorie et évaluation des politiques publiques (TEPP), l’Atelier d’analyse des économies d’Outre-mer (ATOM) et le Centre de recherche en économie et en droit du développement insulaire (CREDDI).

La thèse doit porter sur un sujet de recherche théorique ou empirique dans une discipline relevant des sciences humaines, économiques et sociales et doit s’intéresser à au moins un territoire d’Outre-mer français. Les sujets portant sur le développement soutenable ou sur les conséquences attendues du changement climatique (et ses implications en termes de stratégies d’atténuation et d’adaptation) « seront particulièrement appréciés » , note l’AFD.

Trois lauréats seront primés. Le premier prix sera doté de 2000€ (239 000 Fcfp), 1500€ (179 000 Fcfp) pour le second prix et 1000€ pour le troisième prix (119 500 Fcfp).

La date de dépôt de dossiers de candidatures est fixée au 14 mars 2025 à 23h59. Les prix seront remis le 3 juin 2025, lors de la conférence « Perspectives Outre-mer » de l’AFD.