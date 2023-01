Bientôt l’eau potable à Toahotu, Vairao et Teahupo’o

Cette opération permettra de garantir l’accès à l’eau potable des habitants de Toahotu, Vairao et Teahupo’o, tout en améliorant le rendement du réseau d’eau potable et en limitant les pertes de cette ressource essentielle.

En effet, depuis 2013, la commune s’est engagée à fournir un meilleur service d’eau potable à ses usagers via la rénovation de son réseau d’adduction en eau potable. Ce financement en prêt à taux réduit, permettra d’entreprendre la 3ème phase de ces travaux : rénovation du réseau sur plus de 6km et pose de 180 compteurs d’eau individuels.

À un an et demi des Jeux Olympiques, dont l’épreuve de surf se déroulera à Teahupo’o, la commune de Taiarapu-Ouest souhaite garantir un service en eau potable fiable pour les délégations sportives, touristes et médias qui se rendront sur place.