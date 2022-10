Un Polynésien lauréat du prix AFD “Jeunes chercheurs Outre-mer”

Inspiré du concours “Ma thèse en 180 secondes”, le prix Jeunes chercheurs Outre-mer a été organisé sous forme de concours vidéo. Le principe : donner l’occasion à de jeunes docteurs qui travaillent sur les Outre-mer de faire connaître leur sujet de recherche dans un langage accessible à tous en trois minutes. Ce prix s’inscrit dans le cadre de la 7ème conférence AFD-CEROM, consacrée aux transitions dans les Outre-mer (environnementale, énergétique, agro-alimentaire, socio-économique…).

Premier prix : Yajna Govind

Docteur en économie, Yajna Govind, Franco-mauricienne, a soutenu sa thèse “Essais sur les inégalités et la migration : une perspective post-coloniale et globale” en 2021. Ses recherches abordent la question de la mesure des inégalités et de leur évolution dans les Outre-mer.

Deuxième prix : Amélie Chung

Docteur en économie, Amélie Chung a travaillé sur le lien entre politiques éducatives et inégalités en Nouvelle-Calédonie. Elle a soutenu sa thèse sur le sujet en 2021.

Troisième prix : Léopold Biardeau

Docteur en économie de l’environnement, le Polynésien Léopold Temoana Biardeau a soutenu sa thèse “Essays in Environmental & Resources Economics” en 2020. Dans sa vidéo, il explique comment il s’appuie sur l’économie et sur les statistiques pour traiter de sujets liés à l’adaptation au changement climatique et aux biens communs.