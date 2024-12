À Erima, les habitants contraints de rationner leur eau faute de raccordement au bassin

« On s’est dit qu’enfin, après toutes ces années, on a été écouté, c’est génial, et qu’on aurait accès à l’eau. Et en fait, on a vu toutes les maisons se construire en dessous, qui ont aussi accès à l’eau. Et nous, toujours pas. Du bassin de l’espérance, on est tombé au bassin de la désuétude » déplore Marotea VIitrac, propriétaire d’une maison à Erima. Le bassin en question a été construit il y a 7 ans à Arue par la commune et il permet d’alimenter en eau les maisons en contrebas. Mais une fois arrivé sur un chemin de terre où résident plusieurs personnes, fini la distribution, et place au système D : « Voilà la source et le captage d’eau qui alimente la quinzaine de maisons qui sont un aval. C’est un raccordement qui repose sur l’accord des propriétaires car ce sont des propriétés privées. Donc on a la chance d’avoir des propriétaires voisins qui sont sympas et qui nous laissent utiliser cette source. Sans ça, on n’aurait pas d’eau. Ce sont des gros investissements, ce n’est pas chez nous, et c’est quand même une source qui est sauvage ».

Le raccordement en eau par les propriétaires de Arue qui ne sont pas raccordés au bassin. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Autre problème : en période de sécheresse, il n’y a plus d’eau dans la rivière. C’est le cas depuis 15 jours pour ces habitants obligés de rationner l’eau et d’attendre les prochaines pluies. Des difficultés connues à la mairie de Arue : « On a rencontré la mairesse qui nous a très bien reçus et qui nous a expliqué les choses. Il faut attendre. Mais cela un moment qu’on attend aujourd’hui. On a fait des pétitions, on a demandé à rencontrer les personnes concernées pour avoir des réponses concrètes. Mais aujourd’hui, on n’a pas de devis, on n’a pas de date pour les débuts des travaux, on ne sait pas où on va… » s’interroge Ruben Reguron, propriétaire à Erima.

De son côté, la mairie indique avoir bien pris acte des problèmes rencontrées par ces propriétaires, mais la réponse est claire, il faudra -encore- faire preuve de patience : « Le schéma directeur a été voté fin 2023, précise Tihoti Ligthart, directeur des services techniques de la commune de Arue. Cela fait partie des extensions de réseaux. Comme je l’avais dit lorsque j’avais rencontré les propriétaires fonciers, je ne vais pas les leurrer en leur disant que ça va être fait du jour au lendemain, je ne suis pas là pour faire miroiter les gens. Par contre, je leur ai bien dit que c’était dans le schéma directeur, mais à plusieurs échéances. Un schéma directeur coûte plusieurs milliards. Actuellement, le nôtre, c’est 3 milliards de travaux. Et c’est sûr que la commune ne peut pas tout financer elle-même, donc il faut qu’elle demande des subventions ».

Pour l’heure, aucun fond n’a été alloué afin de résoudre le problème de ces propriétaires à Erima. Il faudrait au minimum 35 millions de francs pour le raccordement, selon la mairie.