Teura Iriti candidate à sa propre succession à la mairie d’Arue en 2026

TNTV : Les accidents de baignade sont réguliers sur la plage Lafayette. Météo France avait appelé à la plus grande prudence ce week-end. Est-ce que dans de telles circonstances, il n’aurait pas fallu que la commune prenne un arrêté d’interdiction de la baignade ?

Teura Iriti : « La plage Maivi, et non Lafayette, tous ceux d’Arue la connaissent, notamment nos jeunes qui habitent dans les alentours. Et depuis toujours, même jusqu’à la plage Hirione qui se trouve en face du musée Jales Norman Hall, quand il y a de fortes houles, quand il y a des intempéries, il y a des courants d’eau qui sont très dangereux. Une pancarte a été installée juste devant la plage Maivi. Nos policiers de la commune circulent. Ce qui se passe, ce ne sont pas nos habitants d’Arue qui vont se baigner pendant ces périodes, parce qu’ils connaissent leur plage. Ce sont surtout des personnes de l’extérieur ».

TNTV : Mais il s’agit d’une plage publique….

Teura Iriti : « Oui, tout à fait, mais malgré l’interdiction de nos mutoi qui passent, ils vont quand même surfer (…) Ce n’est pas tant la houle qui est dangereuse, mais c’est surtout le courant. Le courant dans ces environs très souvent vous emporte au large ou alors vous tire vers le fond. Donc oui, n’allez pas sur la plage Maivi pendant ces périodes de pluie et de houle très fortes. Ce n’est pas nouveau, puisque tous les habitants du port de plage jusqu’à Hirione… j’ai même rencontré des parents aujourd’hui, qui sont grands-pères, qui me disent ils ont sauvé combien de personnes, et surtout des personnes extérieures, malgré leurs demandes de ne pas y aller, etc. Donc, on fait appel effectivement, comme le dit si bien notre adjoint au chef de la police municipale, aux parents pour qu’ils retiennent leurs enfants, notamment pendant ces périodes de vacances scolaires ».

TNTV : Ne faudrait-il pas mettre en place des postes de surveillance, comme c’est le cas sur certaines plages de l’Hexagone ?

Teura Iriti : « Lors de notre réunion de ce matin (…), nous avons prévu aussi, pourquoi pas, de mettre des drapeaux, des drapeaux rouges, pendant ces périodes, pour rappeler qu’il est très dangereux d’aller s’aventurer dans cette zone. Mais quoi qu’on fasse, il est important que nos jeunes et moins jeunes puissent écouter ceux qui y vivent sur place et puissent ne pas y aller. L’adrénaline certes, mais la vie, je pense que c’est ce qui compte ».

TNTV : dans un autre domaine, vous avez récemment rappelé aux usagers que le stationnement des remorques, mais aussi de tout type d’embarcations, était interdit sur le complexe Boris Léontieff. Cela a fait beaucoup réagir ce week-end sur les réseaux sociaux. Ne serait-il pas possible de créer un endroit dédié ?

Teura Iriti : « Vous connaissez le complexe d’Arue. Il n’est pas très grand. Il a été re-goudronné l’année dernière. Il y a quelques espaces de stationnement pour les sportifs, parce que vous le savez sur le motu d’Arue, nous avons des activités de mer, en plus du stade de football qui n’est pas loin. On ne peut pas mettre tout le monde. Bien sûr, nos pêcheurs ont leur espace dédié. Il ne nous reste que nos plaisanciers. Nous sommes en train de discuter avec la coopérative des pêcheurs, pour voir si on ne peut pas prendre une voire deux places, mais rien n’est encore décidé. Mais on ne peut pas loger tous nos plaisanciers qui viendront sur Arue. Je ne veux pas faire rêver non plus. Ceux d’Arue peuvent déposer et ramener leurs remorques à domicile, même si peut-être les deux premiers qui arriveront auront un parking, parce qu’il faut savoir que jusqu’à aujourd’hui, les remorques, plus la voiture, nous bloquent 5 à 6 parkings le week-end. A un moment donné, il faut trouver de la place pour tout le monde, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde non plus ».

TNTV : Les élections municipales auront lieu l’an prochain. Vous êtes au Tapura Huiraatira. Quelle est la stratégie du parti pour ce scrutin et entendez-vous vous représenter ?

Teura Iriti : « Pour les municipales, comme toujours, chacun part comme il veut. Nous avons vécu en 2020, nous sommes venus sur la liste Arue ia papa’oa. Pendant ce mandat, 5 ans maintenant, bientôt 6 ans, on a appris à bien se connaître, mais aussi à bien connaître les projets, à partager. Très souvent aussi, il nous arrive de ne pas être d’accord sur certains points, même avec la minorité, c’est ce qui fait la richesse des échanges. Le temps est court. On a des projets encore à réaliser, donc je dirais oui, on y retournera avec la liste Arue ia papa’oa ».

TNTV : Donc vous comptez vous représenter sans étiquette avec une liste d’union ?

Teura Iriti : « Avec Arue ia papa’oa, comme nous l’avons fait. Quand nous sommes venus en 2020, il y avait effectivement le Tavini Huiraatira, il y avait le Tahoeraa Huiraatira, la Société Civile et Heiura les verts. Donc aujourd’hui, c’est vraiment une liste d’ouverture ».

TNTV : Le Tavini a annoncé que ses listes seraient 100 % bleues pour ces municipales, notamment les têtes de listes. Qu’est-ce que vous pensez de cette stratégie ?

Teura Iriti : « Je n’ai pas d’avis à apporter sur la décision du Tavini Huiraatira, mais pendant ces cinq ans, nous avons travaillé main dans la main et je pense qu’on continuera avec Arue ia papa’oa et j’en suis convaincue ».