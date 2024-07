JO : À Atimaono, une cérémonie d’ouverture aux couleurs de la Polynésie

Loin de la tour Eiffel, de Céline Dion et des grands tableaux de la cérémonie d’ouverture de Paris, mais tout aussi passionnées, les festivités ouvrant les Jeux Olympiques 2024 se sont tenues ce vendredi matin dans le parc Atimaono, à Papara. Les 48 athlètes ont eu droit à leur apparition dans le direct de la cérémonie officielle sur France Télévisions, avant de défiler sous les acclamations des chanteurs et danseurs polynésiens, devant un public venu en nombre.

Des moments festifs rythmés par les allocutions du comité organisateur des Jeux, des autorités du Pays et de l’État, co-organisteurs des Jeux à Tahiti. Venue représenter Emmanuel Macron, la ministre des Outre-mers Marie Guévenoux, pour son premier déplacement en Polynésie, se félicite d’une « très belle cérémonie, à la hauteur de l’événement » . « C’est une cérémonie qui a mis en valeur l’âme extrêmement accueillante, chaleureuse des Polynésiens (…) L’émotion est aussi forte, même si on n’est pas à Paris même » .

Pour le président du Pays Moetai Brotherson, l’émotion était d’autant plus forte que, dans la nuit, les Marquises étaient officiellement inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, à New Dehli. « Je suis doublement heureux, j’étais en voiture quand la nouvelle est arrivée pour l’UNESCO, je me suis dit que c’est un signe des dieux » , s’est-il félicité. Un président « triplement heureux » sous le soleil « notable » de Papara. « La cérémonie qui s’est déroulée depuis ces eaux de Hava’e qui ont été amenées par ces pirogues jusqu’au rahiri final, on a senti le mana partout, c’était magique » .

Symbolique des valeurs olympiques, la cérémonie du sable a scellé l’union des 21 délégations représentées. Les uns après les autres, surfeurs et surfeuses ont déposé du sable de leur pays. C’est Vahine Fierro, grand espoir de médaille d’or, qui a eu l’honneur de verser en dernier le sable noir de Teahupoo.



(Crédit Photo : TNTV)

Les festivités se sont poursuivies avec le traditionnel rituel du rahiri, marquant l’ouverture officielle de l’épreuve olympique. Le 1er tour de la compétition sera lancé demain dès 7h à Teahupoo.