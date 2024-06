L’IRCP organise la 4e édition du concours photos Millimages des récifs

L’IRCP œuvre depuis plus de 10 ans en faveur de projets visant à la préservation des récifs coralliens. Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, l’institut organise chaque année un concours de photos sous-marines : « Millimages des récifs ».

Pour cette 4e édition, les photographes devront respecter le thème suivant : manger ou être mangé. Le concours débute ce samedi 15 juin et se déroule jusqu’au 15 octobre à 12h (heure de Tahiti). Les photographies retenues seront ensuite exposées dans plusieurs endroits en Polynésie française jusqu’en aout 2025.

Cette année, Mathilde Zampieri est la marraine du concours. Originaire de l’île sacrée, elle a réalisé plusieurs court-métrages dont « Deux sœurs » qui a remporté plusieurs prix.

Comment participer au concours ?

Soumettre jusqu’à trois photos ou clichés présentant la faune ou/et la flore des récifs coralliens de Polynésie. Les photos doivent respecter les critères qui correspondent à l’une des 4 catégories proposés : Manger ou être mangé, Libre, Vahine, New hope.

L’une des conditions pour participer est être résidant en Polynésie française, les autres conditions et les gains sont à retrouver dans le règlement du concours.

L’inscription se fait au moment du dépôt de la ou des photographies par les participants au plus tard le 15 octobre à 12h. Elle se valide en remplissant la fiche d’inscription et en l’envoyant par mail à l’adresse suivante : [email protected]

La page internet sera disponible le 15 juin : http://www.ircp.pf/millimages-des-recifs-2024/

L’application est déjà disponible : https://mdr-ircp.glideapp.io