Un jeu-concours sur le tourisme durable

Ce concours intitulé « Mets en image notre tourisme durable » a pour but de permettre à Tahiti Tourisme de comprendre la perception de la jeunesse polynésienne sur le tourisme, première ressource économique du pays.

Un jeu pour les jeunes

Le jeu s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 18 ans, résidents de la Polynésie française. Ils devront fournir une autorisation parentale s’ils sont mineurs. Les participants peuvent soumettre des œuvres individuelles ou en groupe (de 2 minimum à 5 personnes maximum) dans les 6 catégories suivantes :

Dessin : Les dessins devront représenter le thème du tourisme durable (ouvert aux participants en individuel uniquement avec deux catégories de 10 à 14 ans et de 15 à 18 ans).

Vidéo : Chaque vidéo devra durer 50 secondes minimum et 60 secondes maximum pour illustrer le tourisme durable (ouvert aux participants en individuel ou en groupe, avec deux catégories pour chacune de 10 à 14 ans et de 15 à 18 ans).

Pour s’inspirer, les participants sont invités à consulter la campagne de sensibilisation “Ensemble, agissons pour un tourisme durable !”. L’ensemble des vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de Tahiti Tourisme ou sous la forme d’un livret.

Les inscriptions et la remise des œuvres peuvent être effectuées en ligne ICI ou déposées physiquement au Fare Manihini où une fiche d’inscription devra être complétée au moment du dépôt.

Le règlement du jeu est disponible pour consultation sur www.TahitiTourisme.org.

Les gagnants annoncés le 6 décembre

Un jury désignera les gagnants qui seront annoncés le vendredi 6 décembre sur la page Facebook de Tahiti Tourisme. Chaque gagnant recevra un prix qui variera en fonction de l’une des 6 catégories.

Les critères de sélection sont les suivants :

Dessin (individuel) : Pertinence du sujet Créativité Respect du thème Qualité artistique



Vidéo (individuel ou en groupe) : Pertinence du sujet Créativité Respect du thème Qualité technique Impact émotionnel Respect de la durée (50 à 60 secondes maximum)



Tahiti Tourisme offrira aux gagnants, 20 lots répartis en deux catégories :

– Pour les participants individuels, les lots incluent des iPads, des trottinettes électriques, des rames hybrides (bois et carbone) et des casques audios.

– Pour les groupes, des expériences telles qu’un vol en hélicoptère, du parasailing, des excursions, et un package pour une journée à Moorea seront offerts.

PRATIQUE

Jeu « Mets en image notre tourisme durabl »

Du mardi 12 novembre au mercredi 4 décembre 2024

Annonce des gagnants : 6 décembre 2024

Les participants individuels doivent réaliser un dessin ou une vidéo (d’une durée maximale d’une minute) illustrant le tourisme durable. Les participants en groupe (de 2 à 5 personnes) doivent créer une vidéo (d’une durée maximale d’une minute) représentant le tourisme durable.