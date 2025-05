Raiatea se dote d’un comité du Tourisme

C’est un nouveau souffle pour l’île sacrée. Après des années d’attente, Raiatea se dote enfin de son propre comité du tourisme. Avec 48 voix sur 64, Léopold Tefaatau, prestataire lagonaire, prend la tête de ce 28e comité du tourisme créé en Polynésie française. « Le premier objectif, c’était de fédérer tout le monde, toutes les filières qui gravitent autour du tourisme et de pouvoir d’une seule voix venir vers nos autorités compétentes, pour demander de l’aide et des conseils. C’est pour cela qu’il y a eu un engouement ce soir et je suis très contente qu’on ai pu monter ce comité du tourisme. »

Dans la salle, les sourires en disent long. Ce comité, les professionnels du secteur l’attendaient depuis plus de 20 ans. « Effectivement, ça fait très longtemps qu’il n’y a rien eu, donc tout le monde se demande comment ça pourrait fonctionner… Mais à partir du moment où tout le monde a envie de travailler ensemble, d’œuvrer dans le même sens, s’il y a un peu d’altruisme et de bon sens, je suis sûre qu’on va pouvoir faire quelque chose de très chouette », estime Nathalie Candalot, gérante de l’hôtel Opatoa Beach.

Nathalie Masters est cheffe d’entreprise à Taputapuatea : « Je fais des transferts entre Uturoa et Taha’a, et on a besoin de ce comité pour faire nos doléances, nos demandes d’aides, et ca on en a énormément besoin dans notre activité.«

– PUBLICITE –

Hôteliers, guides, prestataires… Tous veulent structurer l’offre touristique et avancer ensemble. Le comité offre ainsi un espace de dialogue et d’actions communes pour se faire entendre. « C’est bien qu’on puisse mettre en place un aperçu général de tout ce qu’on peut faire sur l’île, tous les acteurs, faire intervenir tout le monde et promouvoir l’île surtout« , estime Christelle Ducher, gérante de l’hôtel Hinano

« L’objectif a été soulevé, c’est mettre en avant Raiatea, faire développer les activités sur Raiatea et comme le président l’a annoncé, pouvoir vendre aussi Raiatea à l’international« , souligne Vaiarii Leclerc, Prestataire en excursion lagonaire et membre du comité du tourisme de Raiatea.

La présence de ce comité a justement vocation à renvoyer une image de professionnalisme à l’international. À terme, il s’agit de labelliser l’île pour en faire une destination de référence, reconnue pour la qualité de son service touristique.