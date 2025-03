Journée Polynésienne du Don d’Organes : l’association UN DON DE VIE appelle à la solidarité

En Polynésie française, les délais d’attente pour une greffe rénale sont plus longs qu’en Métropole, entraînant des traitements lourds et coûteux, notamment l’épuration extra-rénale pour la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS). La greffe rénale, seule greffe réalisable localement sans évacuation sanitaire, reste cependant confrontée à une réticence accrue au fenua, en raison de croyances et traditions bien ancrées.

La proposition de créer une journée polynésienne du don d’organes, le 26 avril, avait ainsi été validée par le conseil des ministres, fin janvier.

En Polynésie française, « trop de patients atteints d’insuffisance rénale terminale attendent une greffe, tandis que le traitement par épuration extra-rénale reste leur seule alternative » , souligne l’association UN DON DE VIE, organisatrice de l’événement. « Nous faisons appel à l’ensemble des acteurs de la société pour sensibiliser la population polynésienne à l’importance du don d’organes et d’inciter à la solidarité pour sauver des vies » , ajoute-t-elle.

La Journée Polynésienne du Don d’Organes se veut un événement grand public, festif et éducatif, visant à ancrer cette cause dans la culture polynésienne. La solidarité, valeur fondatrice de notre société, doit être préservée et transmise aux nouvelles générations.

Le programme

8H – 9H : Cérémonie d’inauguration, célébration oecuménique avec les divers

représentants des cultes.

9H – 11H : Tamure marathon par l’Association de danse Ana’i here

11H – 12H : Tirage au sort des lots à gagner

12H – 13H : Pause déjeuner

13H – 15H : Jeux traditionnels avec Tuaro Maohi

15H – 18H : Concert avec John Menezes et ses musiciens