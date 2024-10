Hawaiki Nui 2024 : un haura de 404,5 kilos pour 6,7 millions de Fcfp au concours de pêche

Comme chaque année, est organisé en amont de la Hawaiki Nui Va’a, le fameux concours de pêche, organisé par Fare Nui Fishing Club. En 2023, c’est l’équipage Black Fins de Raiatea qui l’avait remporté avec un haura de 271 kilos et un chèque de 6 368 000 francs.



Cette année, 200 participants s’étaient inscrits au traditionnel concours. Un record. Et c’est finalement l’équipe Uareva de Raiatea qui s’est distinguée avec un big mama de 404,5 kilos, et a empoché la somme de 6 753 000 francs. En sortant le poisson du bateau, ce dernier a failli chavirer tellement l’espadon était lourd. « C’est le poisson d’une vie ! On est soulagés d’avoir remporté le prix, maintenant la route est longue, il faut qu’on rentre sur Raiatea » confie l’un des pêcheurs. « Je remercie les deux bateaux qui sont venus nous porter assistance. Ce sont des pêcheurs professionnels. Nous, on est des pêcheurs loisirs. Ils nous ont donné leur technique pour remonter le poisson » ajoute son co-équipier.