L’IFRECOR s’installe au fenua et lance le concours To’a Reef

L’océan occupe 99,9% de la surface totale de la Polynésie qui est non seulement une “terre d’océan”, mais aussi une véritable “terre de corail”. Avec 15 000 km2 de récifs et de lagons, le Pays totalise plus d’un quart de la surface totale de récifs coralliens français. Autant d’espace que d’espèces qui dépendent de cet écosystème : poissons, crustacés, mollusques, échinodermes et algues… En effet, les récifs coralliens sont la “pouponnière”, l’abri et la “maison” de près d’un tiers de toutes les espèces marines.

Un écosystème soumis à une pression humaine toujours plus forte. Urbanisation côtière, activités agricoles, érosions et fortes pluies : le lessivage des sols draine vers le lagon des pesticides et autres substances toxiques pour le corail. À cela s’ajoute le mauvais traitement des eaux usées ou encore la surpêche, sans compter le réchauffement climatique.

Infographie TNTV

Dans son dernier bilan datant de 2020, l’IFRECOR, initiative française pour les récifs coralliens, indiquait que 21% des coraux polynésiens étaient dégradés et 9% très dégradés. Pourtant, leur survie est essentielle, ils ont un rôle central dans l’économie, la sécurité alimentaire et la protection de la population polynésienne.

Infographie TNTV

« Sans récifs coralliens, pas de poissons, pas de nourriture. Sans récifs coralliens, pas de perles, or c’est le premier exportateur de Polynésie. Sans récifs coralliens, pas d’observation du réchauffement climatique, de la biodiversité, et pas non plus d’observation de notre aire marine protégée qui s’étend sur l’ensemble de la ZEE » explique Eric Spitz, haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Eric Spitz, lors du lancement du concours To’a Reef (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et sans récifs coralliens, c’est aussi 55 milliards de Fcfp en moins pour l’économie du Pays. Et plus de 21 000 emplois dépendent de leur bonne santé.

Infographie TNTV

Avec le lancement des « Trophées de To’a Reef 2024 », l’IFRECOR, qui a été officiellement installé le mardi 4 juin dernier à la Présidence, entend soutenir et récompenser les projets en faveur de la protection, la restauration et la gestion durable des écosystèmes coralliens : « C’est un concours qui s’adresse aux associations, aux laboratoires de recherches, mais aussi toutes les écoles. Et qui vise à valoriser le lancement de l’année pour l’océan, qui aboutira au congrès à Nice en juin 2025 » précise Eric Spitz.



« Nous sommes tous concernés. Le développement durable, ce n’est pas que l’environnement, c’est également le développement économique dans un souci de préservation de l’environnement. Les récifs coralliens font partie intégrante de notre environnement, de notre culture, et il était important que le monde de l’entreprise soit présent pour les soutenir » ajoute Stéphane Perez, président du cluster maritime de Polynésie française et partenaire du concours.

En lançant ce concours inédit au fenua, l’IFRECOR a aussi un objectif bien précis : construire la contribution du Pays à la conférence de l’ONU sur l’océan organisée par la France et le Costa Rica et qui se tiendra à Nice en juin 2025, et porter la Polynésie au cœur des enjeux mondiaux de préservation de l’océan : « Notre initiative aura plusieurs axes : les grands fonds marins, les énergies renouvelables. Mais elle sera surtout centrée sur les récifs coralliens » explique le haut-commissaire.

PRATIQUE

Les trophées To’a Reef 2024

Les dossiers de candidature sont disponibles en ligne :

– Pour les associations et acteurs privés, le formulaire de candidature général est disponible via le lien suivant : https://forms.gle/yQ1wtunHURHZ84em8

– Pour les établissements scolaires, le formulaire dédié aux écoles est disponible via le lien suivant : https://forms.gle/wAsfuSLE318yzjJT9

Plus d’informations à [email protected]

Prix :

– Grand Prix TO’A Reef 2024 toutes catégories : 1 million Fcfp

– Prix TO’A Reef 2024 de L’INNOVATION, pour la santé des récifs et des lagons : 500 000 Fcfp

– Prix TO’A Reef 2024 des ARCHIPELS, pour la résilience des îles et atolls : 500 000 Fcfp

– Prix TO’A Reef 2024 de la SENSIBILISATION, pour les bonnes pratiques de protection des coraux : 500 000 FCFP

– Prix TO’A Reef 2024 COUP DE CŒUR DU PUBLIC, pour la mobilisation des Polynésiens : 500 000 FCFP

– Six prix des ÉCOLES « Mon récif, ma culture », dotés de 100 000 Fcfp chacun, de la maternelle au lycée, en partenariat avec la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE), pour l’implication des générations futures.